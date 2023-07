Újabb megállapodás nélkül járt le az orosz-ukrán gabonaszerződés

Megosztás itt:

"A fekete-tengeri gabonamegállapodást felfüggesztettük. Ahogy az elnök mondta, július 17-én a véget ér a szerződés." - mondta a Kreml szóvivője.

Az utolsó ukrán gabonát szállító hajó hétfőn érte el az isztambuli kikötőt. A török zászló alatt hajózó teherjármű hosszú ideig az utolsó lehet. A megállapodás felfüggesztése miatt Brüsszel külügyi és biztonságpolitikai főképviselője éles kritikát fogalmazott meg Moszkvával szemben.

"Mi megteszünk mindent, hogy az ukrajnai gabonát elérhetővé tegyük azok számára, akik azt eszik. És Oroszországot kell hibáztatnom ezért a döntésért. Teljesen indokolatlan, fegyvert kovácsolnak az emberek éhségéből." - mondta Ioshef Borrell.

Az ukrajnai búza hiánya gyorsan éhezéshez vezethet Afrika északi részén. A belharcokkal küzdő térségbe több százezer tonnányi gabonát szállított Ukrajna az elmúlt években.

A helyzet megoldásának kulcsa ahogy legutóbb, úgy most is Erdogan elnök lehet. A török kormányfő pedig be is jelentette, hogy rövidesen egyeztetni fog Putyin elnökkel.

Az orosz-ukrán gabonamegállapodás újraindításához azonban könnyen lehet, hogy az Európai Unióra is szükség lesz: Moszkva az orosz gabonára és műtrágyára kivetett szankciók feloldását kérheti a szerződésért cserébe.