Újabb magyarellenes provokációk Kárpátalján

Tovább támogatja a kormány a 25 év alatti fiatalok, valamint a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok elhelyezkedését - nyilatkozta Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium államtitkára a Magyar Nemzetnek. Vadász Ferenc, a helyi járási hivatal vezetője lesz a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje Püspökladányban - jelentette be Kósa Lajos, a Fidesz országos kampányfőnöke a hajdú-bihari városban. A rendőrség már vizsgálja a Karácsony Gergely zuglói polgármester hivatala és a kerület sportcentruma közötti több száz millió forintos követelés és pénzmozgás ügyét - írja a Magyar Nemzet. Nincs olyan, hogy MSZP-Jobbik együttműködés, ezért nem is tartanak ettől a romák - mondta Balogh Artúr, az MSZP Roma tagozatának elnöke. A szocialisták roma szervezetének Heves megyei elnöke úgy látja, a cigányság elfordul az MSZP-től a Jobbikkal kötött szövetségek miatt. Az ellenzéki politikusok egy része arra a felismerése jutott, hogy a magyar társdalom túlnyomó többsége hagyományos értékrenddel bír társadalmi értelemben – mondta Híradónknak az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója. A baloldal keresztény-konzervatív imázzsal és üzenetekkel kampányoló politikusokkal szövetkezve próbál szavazatokat nyerni - közölte Törcsi Péter. Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója szerint az ellenzék konzervatív retorikája hiteltelen. Gyurcsány pártájából kiszivárgott hangfelvétel miatt rendelt el nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség - a gyanú szerint választás rendje elleni bűntettet követtek el. A hangfelvételen költség- és kártérítést, illetve egyéb „okosságot” ajánlott fel tavaly februárban a DK-s Varju László Horváth Imrének - írja a PestiSrácok.hu. Nemzetbiztonsági kockázatot vethet fel a Dikh TV – ezt a Mi Hazánk Mozgalom elnöke jelentette ki. Toroczkai László szerint Magyarország első cigány televíziójában magyarellenes uszítások is lehetnek. A Miniszterelnökség közzétette a Magyar Falu Program két újabb pályázatának eredményét - jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár elmondta: az ötezer lélekszám alatti falvakban 186 orvosi rendelő épülhet vagy újulhat meg, összesen 4 milliárd forint értékben, illetve 778 kistelepülésen nyílik lehetőség orvosi eszközök beszerzésére, összesen 2 milliárd forint értékben. Ősztől drágulhatnak a tejtermékek – közölte a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Az áremelkedést a nyerstej mennyiségének csökkenése indokolja, de befolyásolja az árakat a szakképzett munkaerő hiánya, valamint a béremelések is. Jobb lesz a gabonatermés az előzetesen vártnál - jelentette ki a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. A májusi esőzések megmentették az idei termést, a csapadéknak köszönhetően őszi árpából és búzából is közepes szezonra számíthatnak a gazdák. Példátlanul durva lépéseket tettek az ukrán hatóságok azért, hogy a kárpátaljai magyarságot eltántorítsák a vasárnapi országgyűlési választásoktól - jelentette ki Magyar Levente. A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte: néhány napja kommandósok törtek rá olyan magyar családokra, akik támogatják a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget. Nem szűnik a magyarellenes kampány Ukrajnában - hangsúlyozta Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke az M1-en. Semmilyen geopolitikai játszma oltárán nem áldozható fel a kárpátaljai magyarság – mondta Menczer Tamás a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. A Tájékoztatásért és Magyarország Nemzetközi Megjelenítéséért felelős államtitkár közölte: a magyar emberek nem kérnek a bevándorlásból, amíg ez a kormány vezeti Magyarországot betelepítési kvótát nem fogadnak el. Az Európai Bizottság új elnöke, Ursula von der Leyen személyében egy józan, pragmatikus hang jelent meg az európai térben - mondta ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. Több százan vettek részt a palócok élőláncában, amelyet Ipolytarnóc és Kalonda között alakítottak ki -a rendezvényt a Pro Kalon-diensis Polgári Társulás szervezte. A civil szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a Losonc környéki magyar falvakban 50 százalék alá csökkent a magyarság aránya. Penny Mordaunt brit védelmi miniszter szerint Omán területi vizein haladt a Stena Impero nevű brit tartályhajó, amikor az iráni Forradalmi Gárda lefoglalta. Jeremy Hunt brit külügyminiszter szerint London nem tervez katonai akciót az Irán által lefoglalt brit tartályhajó kiszabadítására, de követeli az iráni hatóságoktól a hajó azonnali elengedését. Irán közlése szerint hatóságai azért foglalták le a Hormuzi-szorosban a Stena Impero brit tartályhajót, mert balesete volt egy iráni halászhajóval. A Stena Impero brit tartályhajó lefoglalása az iráni hatóságok jogszerű válasza arra, hogy a brit tengerészgyalogság július elején Gibraltárnál lefoglalta a Grace 1 iráni tartályhajót - közölte az iráni alkotmányvédelmi tanács. Szaúd-Arábia királya beleegyezett abba, hogy amerikai katonai erő állomásozzon országa területén a térség biztonsága érdekében. Újabb légicsapásokat mért a lázadók kezén lévő jemeni főváros, Szanaa több katonai célpontjára a jemeni polgárháborúba a húszi lázadókkal szemben beavatkozó szaúdi vezetésű arab koalíció. Elpusztította az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet egyik sivatagi fészkét Irak északi részén az Egyesült Államok vezette koalíció légicsapása. Az iraki Kurdisztán hatóságai közölték, hogy letartóztatták a török diplomaták ellen múlt szerdán elkövetett erbíli merénylet gyanúsítottját. Spanyolország 30 millió eurót ad Marokkónak az Európába irányuló illegális migráció féken tartására. Egy migránsokat szállító kisbusz leszaladt az útról és egy 14 méter mély árokba rohant Észak-Macedóniában – 33 illegális bevándorló megsérült. Faültetéssel segíti Mexikó a gazdákat, hogy javuljon a gazdasági helyzet és kevesebben vándoroljanak el az Egyesült Államokba. Legkevesebb tíz halottja van a kínai gázüzemi robbanásnak - a detonációban és az azt követő tűzben további 19 ember súlyosan megsérült, 5 személyt eltűntnek nyilvánítottak. Füstöt és hamut lövell magából a perui Ubinas vulkán - az 5600 méter magas tűzhányó körzetéből megkezdték a lakosság kitelepítését. Baleset miatt mintegy 10 kilométeres a torlódás az M0-son Nagytétény és Szigetszentmiklós között. Több vonat menetrendje módosult pályafelújítás vagy pályakarbantartás miatt - közölte a Mávinform. A Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralók miatt torlódás alakult ki a röszkei határátkelőhelyek kilépő oldalán. A nyári idegenforgalmi időszakra tekintettel meghosszabbított nyitvatartással dolgozik a röszkei és az ásotthalmi közúti határátkelőhely hétfőtől - az átkelők július 29-ig 7 és 22 óra között fogadják az utasokat. A magyar női vízilabda-válogatott 17:6-ra legyőzte Új-Zéland csapatát, ezzel bejutott a legjobb nyolc közé a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon. A hetedik helyen végzett a kardozó Márton Anna a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon. A magyar csapat a 12. helyen végzett a szinkronúszók szabad kombinációs versenyszámának döntőjében a kvangdzsui világbajnokságon.