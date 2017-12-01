2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Újabb lépés a nagykoalíció felé

Hír TV

2017. december 1., péntek 14:11, frissítve: péntek 14:50

Német lapértesülések szerint nagykoalíció formálódik a pártközi puhatolózó tárgyalásokon Németországban.

Csütörtök este a német államfő rezidenciáján fogadta Angela Merkelt, a kereszténydemokraták és Horst Seehofert, a Keresztényszociális Unió elnökét, illetve Martin Schulzot, a szociáldemokraták vezetőjét. A Bild úgy tudja, egyezség született, hogy az előre hozott választások és a kisebbségi kormány elkerülése érdekében tárgyalni kezdenek a nagykoalíció létrehozásáról. Az úgynevezett Jamaica-koalíciót a szabaddemokratákkal és a Zöldekkel nem sikerült tető alá hoznia Merkel kancellárnak. A legfrissebb felmérések szerint a német választók többsége a nagykoalíciós kormányzás folytatására számít.

Hír TVvissza a címlapra
Angela Merkelkoalíciós tárgyalásokNémetország

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Orbán Fülig Jimmy-idézettel válaszolt Vonának

2

Hír TV

Sértődés

3

Hír TV

Kálmán Olgánál fakadt ki a szocialisták budapesti elnöke

4

Hír TV

Változó mértékű lesz a nyugdíjemelés

5

Hír TV

Kötelező Simicskó-előadás? Váratlan kérdést tett fel a diák

6

Hír TV

Holnaptól beköszönt az igazi tél