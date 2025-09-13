Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 13. Szombat Kornél napja
Jelenleg a TV-ben:

Bakaruhában

Következik:

Hazahúzó 01:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Újabb légtérsértés Lengyelország fölött, de ezúttal Romániának is jutott a drónokból

2025. szeptember 13., szombat 21:32 | Index
Lengyelország Ukrajna dróntámadás Oroszország Románia Háború Ukrajnában

Az eset azután történt, hogy – mint írtuk – szeptember 10-én hajnalban több orosz, pilóta nélküli repülőgép hatolt be Lengyelország légterébe. Ez volt az első olyan eset, amikor nemcsak légtérsértés történt, hanem a drónok ténylegesen be is csapódtak NATO-ország területén.

  • Újabb légtérsértés Lengyelország fölött, de ezúttal Romániának is jutott a drónokból

A cikk az Indexen is elérhető.

Szombat este a román hatóságok RO-Alert figyelmezető üzenetet küldtek a Tulcsa megye északi térségében élőknek, amelyben arról tájékoztatták őket, hogy fennáll a veszélye annak, hogy „tárgyak hullhatnak a levegőből” – közölte a Digi24.ro.

A román védelmi minisztérium közlése szerint két F–16-os vadászgép szállt fel a Fetești 86. légibázisról helyi idő szerint 18 óra 5 perckor, miután a radarok egy drónt észleltek Románia légterében, az ukrán határ közelében.

A RO-Alert figyelmeztetést 18 óra 12 perckor adták ki, majd az F–16-os gépek 18 óra 23 perckor bemérték a drónt, amelyet egészen Ókilia (Chilia Veche) térségéig követtek, ahol 20 kilométerre délnyugatra eltűnt a radarokról. A tárca kiemelte, hogy a drón nem haladt lakott területek felett, és nem jelentett közvetlen veszélyt a lakosságra. A helyzetet a hadsereg radarjai és a levegőben lévő repülőgépek figyelemmel kísérték.

Az eset azután történt, hogy – mint írtuk – szeptember 10-én hajnalban több orosz, pilóta nélküli repülőgép hatolt be Lengyelország légterébe. Ez volt az első olyan eset, amikor nemcsak légtérsértés történt, hanem a drónok ténylegesen be is csapódtak NATO-ország területén. A lengyel légvédelem sikeresen megsemmisítette a behatoló eszközöket, de egy lakóház megsérült.

Lengyelország katonai repülőgépeket emelt a levegőbe és lezárta a lublini repülőteret, miután drónfenyegetés alakult ki az Ukrajnával határos régiókban. A lengyel légierő operatív parancsnoksága X-en keresztül jelentette be az intézkedéseket szombat délután – írja az Ukrajinszka Pravda. 

Az Ukrajnának Lengyelországgal határos régióiban jelentkező pilóta nélküli légi járművek támadásának veszélye miatt megkezdtük katonai repülőgépeink működtetését légtereinkben

– közölte a lengyel hadsereg parancsnoksága. A tisztek hangsúlyozták, hogy lengyel és szövetséges repülőgépek tevékenykednek a légtérben, míg a földi légvédelmi rendszerek a legmagasabb készenléti állapotba kerültek.

A katonai vezetés szerint ezek az intézkedések megelőző jellegűek, és a légtér biztonságára, valamint a polgárok védelmére irányulnak, különösen a veszélyzónához közeli területeken. Az óvintézkedések részeként a lublini repülőteret is lezárták. „A katonai repülőgépek tevékenysége miatt a lublini repülőtér és az azt körülvevő ellenőrzött zóna zárva van a repülések előtt” – tudatta a Lengyel Légiforgalmi Szolgálat.

A fenyegetettség idején Ukrajna nyugati területei közül Volhíniában légiriadót rendeltek el. Mint ismert, szeptember 10-én Oroszország Ukrajna elleni támadása alatt orosz drónok legalább 19 alkalommal sértették meg Lengyelország légterét. A legfrissebb adatok szerint orosz drónok töredékeit öt lengyelországi vajdaság 17 településén találták meg, ebből tizet a lublini vajdaságban. 

Fotó: Shutterstock

További híreink

Csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni a Macskafogó kvízt!

Súlyos sérüléseket okozott egy medve Maros megyében

Megvesznek az emberek a Lidl új dobásától, már hatezren állnak érte sorban

Varga Barnabás miatt különleges kérést kapott a Fradi – mit szól ehhez Robbie Keane?

Vastag Csaba felesége nagy bejelentést tett: 6 hónapja tiszta

Mit tehetnénk a gyűlölködők ellen?

Volt helyettese szerint Ruszin-Szendi Romulusz egy nepotista szélhámos + videó

Újabb szuper eszköz jó áron a Lidlben, ami megkönnyíti a házimunkát

Kapu Tiborról beszélnek vállalhatatlanul a Népszava munkatársai

További híreink

Kapu Tiborról beszélnek vállalhatatlanul a Népszava munkatársai

Orbán Viktor válaszolt a finn elnöknek

A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Kapu Tiborról beszélnek vállalhatatlanul a Népszava munkatársai
2
Fontos bejelentést tett Navracsics Tibor a 2026-os választással kapcsolatban
3
Az amerikai elnöknek most lett igazán elege a Soros-klánból
4
280 tinilány ellen indítottak eljárást gyilkosság és emberölés miatt Svédországban tavaly + videó
5
Nem mondott igazat a Tisza alelnöke, nem érte anyagi kár szállodáját + videó
6
Volt helyettese szerint Ruszin-Szendi Romulusz egy nepotista szélhámos + videó
7
Életveszélyes fenyegetést kapott a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója + videó
8
Charlie Kirk özvegye: Soha nem hagyom, hogy meghaljon férjem öröksége + videó
9
A magyar baloldal célkeresztbe vette a jobboldal politikusait + videó
10
Rejtélyes körülmények között eltűnt fiatal nőt keresnek a hegyek között

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!