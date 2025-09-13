Újabb légtérsértés Lengyelország fölött, de ezúttal Romániának is jutott a drónokból

Megosztás itt:

Szombat este a román hatóságok RO-Alert figyelmezető üzenetet küldtek a Tulcsa megye északi térségében élőknek, amelyben arról tájékoztatták őket, hogy fennáll a veszélye annak, hogy „tárgyak hullhatnak a levegőből” – közölte a Digi24.ro.

A román védelmi minisztérium közlése szerint két F–16-os vadászgép szállt fel a Fetești 86. légibázisról helyi idő szerint 18 óra 5 perckor, miután a radarok egy drónt észleltek Románia légterében, az ukrán határ közelében.

A RO-Alert figyelmeztetést 18 óra 12 perckor adták ki, majd az F–16-os gépek 18 óra 23 perckor bemérték a drónt, amelyet egészen Ókilia (Chilia Veche) térségéig követtek, ahol 20 kilométerre délnyugatra eltűnt a radarokról. A tárca kiemelte, hogy a drón nem haladt lakott területek felett, és nem jelentett közvetlen veszélyt a lakosságra. A helyzetet a hadsereg radarjai és a levegőben lévő repülőgépek figyelemmel kísérték.

Az eset azután történt, hogy – mint írtuk – szeptember 10-én hajnalban több orosz, pilóta nélküli repülőgép hatolt be Lengyelország légterébe. Ez volt az első olyan eset, amikor nemcsak légtérsértés történt, hanem a drónok ténylegesen be is csapódtak NATO-ország területén. A lengyel légvédelem sikeresen megsemmisítette a behatoló eszközöket, de egy lakóház megsérült.

Lengyelország katonai repülőgépeket emelt a levegőbe és lezárta a lublini repülőteret, miután drónfenyegetés alakult ki az Ukrajnával határos régiókban. A lengyel légierő operatív parancsnoksága X-en keresztül jelentette be az intézkedéseket szombat délután – írja az Ukrajinszka Pravda.

Az Ukrajnának Lengyelországgal határos régióiban jelentkező pilóta nélküli légi járművek támadásának veszélye miatt megkezdtük katonai repülőgépeink működtetését légtereinkben

– közölte a lengyel hadsereg parancsnoksága. A tisztek hangsúlyozták, hogy lengyel és szövetséges repülőgépek tevékenykednek a légtérben, míg a földi légvédelmi rendszerek a legmagasabb készenléti állapotba kerültek.

A katonai vezetés szerint ezek az intézkedések megelőző jellegűek, és a légtér biztonságára, valamint a polgárok védelmére irányulnak, különösen a veszélyzónához közeli területeken. Az óvintézkedések részeként a lublini repülőteret is lezárták. „A katonai repülőgépek tevékenysége miatt a lublini repülőtér és az azt körülvevő ellenőrzött zóna zárva van a repülések előtt” – tudatta a Lengyel Légiforgalmi Szolgálat.

A fenyegetettség idején Ukrajna nyugati területei közül Volhíniában légiriadót rendeltek el. Mint ismert, szeptember 10-én Oroszország Ukrajna elleni támadása alatt orosz drónok legalább 19 alkalommal sértették meg Lengyelország légterét. A legfrissebb adatok szerint orosz drónok töredékeit öt lengyelországi vajdaság 17 településén találták meg, ebből tizet a lublini vajdaságban.

Fotó: Shutterstock