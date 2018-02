Újabb kritikát kapott Orbán

A JOBBIK NYITOTT AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSRE AZ LMP-VEL ÉS A MOMENTUMMAL ATV. VONA GÁBOR KIJELENTETTE, HOGY AZ MSZP-VEL, A DK-VAL ÉS A FIDESSZEL NEM HAJLANDÓAK TÁRGYALNI. TÁRGYALÓ DELEGÁCIÓT HOZOTT LÉTRE AZ LMP ELNÖKSÉGE A TÖBBI ELLENZÉKI PÁRTTAL VALÓ ESETLEGES EGYÜTTMÛKÖDÉS ELÕSEGÍTÉSÉRE. REPUBLIKON: 2 HÓNAP ALATT 9 SZÁZALÉKPONTOT ESETT A FIDESZ TÁMOGATOTTSÁGA. ÖSSZELLENZÉKI TÜNTETÉST SZERVEZ DUNAÚJVÁROSBAN A KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM, MIUTÁN A VÁROS VEZETÉSE NEM ENGEDÉLYEZTE A POLITIKAI RENDEZVÉNYÜKET. A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI VÁLASZTÁSI VERESÉG UTÁN VISSZÁBB VESZ A SOROSOZÁSBÓL A KORMÁNYZATI PROPAGANDA MAGYAR NEMZET. NYILVÁNOSSÁGRA HOZTÁK A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI ELIOS-SZERZÕDÉST. AZ EP KÖLTSÉGVETÉSI ELLENÕRZÕ BIZOTTSÁGÁNAK NÉPPÁRTI ELNÖKE SÜRGETNÉ A NYOMOZÁST AZ ELIOS-ÜGYBEN. KECSKEMÉT MEGTAGADTA, HOGY KIADJA AZ ELIOS-PAPÍROKAT. ADATVÉDELMI BIZTOSHOZ FORDULNAK AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕK, A VISSZATARTOTT KECSKEMÉTI OLAF-JELENTÉS MIATT. NÉMET LAP: HÓDMEZÕVÁSÁRHELY AZ A VÁROS, AHOL AZ ELSÕ REPEDÉSEK MEGJELENTEK AZ ORBÁNI HATALOM ÓRIÁSI ÉPÜLETÉN. HA A JOBBIK NYERI A VÁLASZTÁST, MAGYARORSZÁG CSATLAKOZIK A MACRON ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT UNIÓS KONZULTÁCIÓHOZ. ÚJRA ELUTASÍTOTTA A FIDESZ A KISGYERMEKES CSALÁDOK KILAKOLTATÁSÁNAK TILALMÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLATOT. A JÖVÕ HÉTEN MÁR LESZEDHETIK A SOROSOZÓS PLAKÁTOKAT KISPESTEN-TUDTA MEG A HVG.HU. KISPEST POLGÁRMESTERE KIKÜLDTE AZT A LEVELET A HIRDETÕ PLAKÁTCÉGEKNEK, AMELYBEN FELSZÓLÍTJA ÕKET, HOGY TÁVOLÍTSÁK EL A JOGSÉRTÕ PLAKÁTOKAT. ÚJABB ZSÍROS ÁLLAMI MEGBÍZÁS: 10,6 MRD FORINTÉRT CSATORNÁZHAT HEVESBEN, NÓGRÁDBAN ÉS PEST MEGYÉBEN MÉSZÁROS LÕRINC. MEGKEZDHETI A ROSZATOM A PAKS II. FEJLESZTÉSI TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ LÉTESÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSÉT NRGREPORT.COM. ISMERETLENEK FELGYÚJTOTTÁK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KULTURÁLIS SZÖVETSÉG KÖZPONTI IRODÁJÁT UNGVÁR BELVÁROSÁBAN. NEM TÁMOGATJA A ROMÁN LEGFELSÕBB BÍRÓI TANÁCS A KORRUPCIÓELLENES FÕÜGYÉSZ LEVÁLTÁSÁT, AMIT AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTER KEZDEMÉNYEZETT. TERRORISTA PROPAGANDÁÉRT 3 ÉV LETÖLTENDÕ BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK EGY ROMÁN ÁLLAMPOLGÁRT. A NÉMET NAGYVÁROSOK UTÁN RÓMA BELVÁROSÁBÓL IS KITILTHATJÁK A DÍZELAUTÓKAT KITEKINTO.HU. TÖRTÉNELMI SZÜKSÉGSZERÛSÉGNEK TARTJA A MENEKÜLT- ÉS BEVÁNDORLÁSI HELYZET GLOBÁLIS KEZELÉSÉT AZ UNIÓS MIGRÁCIÓÜGYI BIZTOS. ELUTASÍTOTTA A BÍRÓSÁG A TRUMP HATÁRFALA ELLENI BEADVÁNYT. TÖBBEN ROSSZUL LETTEK EGY ISMERETLEN ANYAGOT TARTALMAZÓ LEVÉL FELBONTÁSA UTÁN. SIKERESEN FÖLDET ÉRT AZ AZ ÛRKAPSZULA, AMELLYEL VISSZATÉRT A FÖLDRE KÉT AMERIKAI ÉS EGY OROSZ ÛRHAJÓS A NEMZETKÖZI ÛRÁLLOMÁSRÓL. ENSZ: ÉSZAK-KOREA VEGYI FEGYVEREK GYÁRTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPANYAGOKAT SZÁLLÍTOTT A SZÍRIAI KORMÁNYNAK MAGYAR NEMZET. EURÓPAI BIZOTTSÁG FÕTÁRGYALÓJA: ÁTMENETI EGYEZMÉNY NÉLKÜL MARADHATNAK A BRITEK, HA NEM HALADNAK GYORSABBAN A TÁRGYALÁSOK. EURÓPAI KÖZPONTI BANK: FELSZÁMOLJÁK A PÉNZMOSÁSI ÜGYBE KEVEREDETT HARMADIK LEGNAGYOBB LETT BANKOT. DÉL-KOREÁBAN AZ ÜGYÉSZEK 30 ÉVI BÖRTÖNBÜNTETÉST KÉRNEK A POSZTJÁRÓL ELTÁVOLÍTOTT ÁLLAMFÕRE. AZ AFGÁN ELNÖK FELTÉTELEK NÉLKÜLI BÉKETÁRGYALÁSOKAT AJÁNLOTT A TÁLIBOKNAK. LETARTÓZTATTÁK A TAJVANI FÖLDRENGÉSBEN MEGDÕLT EMELETES HÁZAT ÉPÍTÕ CÉG VEZETÕJÉT GONDATLANSÁGBÓL ELKÖVETETT EMBERÖLÉS VÁDJÁVAL. VIDNYÁNSZKY ATTILA MARAD A NEMZETI SZÍNHÁZ VEZETÕJE. AKÁR 20-30 PERCES, DE ESETENKÉNT EGYÓRÁS KÉSÉSEKRE IS SZÁMÍTANI KELL TÖBB VASÚTVONALON. ELFOGTAK 3 SZLOVÁK ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ FÉRFIT KOMÁROMBAN, AKIK A GYANÚ SZERINT MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTEK BE. HOSSZAN TARTÓ BETEGSÉG UTÁN ÉLETÉNEK 84. ÉVÉBEN ELHUNYT IDÕSEBB DOBESCH GYULA, A BUDAFOKI MTE TISZTELETBELI ELNÖKE. TÖBB NYUGATI MEGYÉBEN MÁSODFOKÚ FIGYELMEZTETÉS VAN ÉRVÉNYBEN A HÓFÚVÁS MIATT. KÉT SZÍNHÁZBAN IS KAP RENDEZÕI MUNKÁT A KORÁBBAN SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL VÁDOLT MARTON LÁSZLÓ. ILLEGÁLIS SZARVASMARHAVÁGÁST LEPLEZETT LE A NÉBIH EGY HÚSÜZEM ELLENÕRZÉSEKOR A HEVES MEGYEI BOLDOGON. SZEMÉREM ELLENI ERÕSZAK MIATT ÍTÉLTE 13, ILLETVE 10 ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉSRE A PÉCSI ITÉLÕTÁBLA AZT A HÁZASPÁRT, AMELY 6 GYERMEKÉT VERTE ÉS ÉHEZTETTE.