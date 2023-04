Újabb kerületeket foglaltak el az oroszok Bahmutnál

Megosztás itt:

Az amerikai háborúkutató intézet szerint Herszon város közelében az ukrán erők átkeltek a Dnyeperen és hídfőállást építettek ki. Az eseményeket a katonai mikrobloggerek úgy írják le, hogy az ukrán erők hetek óta tartják új állásaikat, és rendszeresen hajtanak végre bevetéseket.

Eközben a bahmuti ostrom a végéhez közeledik: miután újabb három kerületet foglaltak el az oroszok a városban, az ukránok állásai már csak a település nyugati peremén maradtak meg. Maga a város azonban gyakorlatilag megsemmisült az ostrom során.

A lassú, pusztító offenzíva végül orosz sikerrel zárulhat, az ukrán ellentámadást ugyanis gyakorlatilag elvetette Kijev, habár ezt az ukrán hadvezetés továbbra sem ismerte be. A tervezett tavaszi offenzívához azonban egyelőre nincs elegendő fegyvere és lőszere az ukrán hadseregnek.

Harkivban is a föderáció rakétái pusztítottak. Öt töltet is becsapódott az ukrán nagyvárosba, lakóépületeket romboltak le, az egyik robbanás után ráadásul több közeli házra is átterjedtek a lángok.

A helyiek azt állítják, közönséges lakóépületekbe csapódtak be az orosz rakéták, Moszkva azonban a háború eleje óta azt hangoztatja, hogy nem támadnak civil célpontokra.