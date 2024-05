Újabb katonai segélyt jelentett be Ukrajnának az USA + videó

Közben az amerikai kormány újabb katonai segélyt jelentett be Ukrajnának. Az amerikai külügyminisztérium tájékoztatása szerint ezúttal, a több mint 270 millió dollár értékű csomag, számos tüzérségi lövedéket, páncéltörő rakétákat, harckocsiaknákat és vegyi-, biológiai- és radiológiai védőöltözeteket is tartalmaz. A háború kitörése óta Washington eddig már több mint 50 milliárd dollárral támogatta Kijevet.

Most katonáinknak sikerült harci ellenőrzést szerezniük a határvidéken, ahová az orosz megszállók behatoltak. És köszönetet mondok minden egységnek, amely biztosítja a szükséges eredményeket a megszállók megsemmisítésében. - erősítette meg Zelenszkij is, magas rangú katonai vezetőivel tartott megbeszélése után.

