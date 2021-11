Újabb karaván tart az amerikai-mexikói határ felé

Megosztás itt:

A hatóságok közlése szerint mintegy 2 ezer, főként közép-amerikai és haiti bevándorló alkotja az újabb menet-oszlopot. A rendőrség nem is próbálta megállítani a migránsokat, pedig a kormány azt ígérte, az ország déli részén tartja a bevándorlókat, hogy enyhítse a nyomást az amerikai határon. Mexikó munkalehetőséget és tartózkodási engedélyt is felajánlott a menekülteknek, de többségük továbbra is és az ígéret földjére, az Egyesült Államokba szeretne eljutni.