Újabb infók a londoni reptéri káoszról: hatalmas fejetlenség, a mentesítő gép Győrnél visszafordult Budapestre

Több mint négy órás várakozás után minden indoklás nélkül törölte greenwichi időzóna szerint hajnali egykor az eredetileg szombat este induló London–Budapest járatát a Wizz Air. Az Index olvasójának levelében azt írta, hogy úgy érzi, „az utasokat cserben hagyták”, ugyanis a légitársaságtól senki sem tájékoztatta őket a járat törlésének okáról.

Így közel 200 utast eresztettek szélnek a vasárnap hajnali londoni éjszakába, sokan kisgyerekesek vagy idős, angolul nem beszélő magyar utasok

– fogalmazott levelében az Index olvasója. Hozzátette: az átfoglaló oldal nem működött.

Későbbi levelében azt írta, hogy végül e-mailt kapott a légitársaságtól. Mivel az átfoglaló link továbbra sem működött, vett egy új jegyet a ma reggeli első Budapestre tartó járatra.

Szerintem sokan még most is a Gatwicken állnak, főleg azok, akik nem beszélnek angolul. Én egy idősebb párnak segítettem, nekik egy rokonuk itt él Londonban, így ők is megoldották valahogy az új jegy vásárlását

– írta a férfi.

A Wizz Air elnézést kért

Mint olvasónktól megtudtuk, a Wizz Air végül egy e-mailben kért elnézést az utasoktól. Mint levelükben írták: „elkötelezettek vagyunk amellett, hogy zökkenőmentes utazási élményt nyújtsunk önnek utazáskor”.

Légitársaságként azonban időnként szembesülhetünk olyan helyzetekkel, amelyek előre nem látható késésekhez vagy törlésekhez vezetnek, amiért őszintén elnézést kérünk. Szeretnénk biztosítani Önt arról, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az okozott kellemetlenségek minimalizálása érdekében

– olvasható a levélben. Hozzátették, hogy „a 2222 LGW-BUD járatot törölték”. A levélben felsorolták, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre az ügyfelek számára ilyen esetben, ezek között megtalálható az átfoglalás is, amely azóta sem működik az oldalon.

A levélben kitértek arra is, hogy abban az esetben, ha a Wizz Air vagy a repülőtér munkatársai nem tudtak segíteni a szállás, a szállítás, a frissítők vagy az étkezés megszervezésében, akkor ezeket saját költségen intézzék el, és őrizze meg az összes bizonylatot. A tájékoztatás szerint ugyanis ezeket a költségeket később a légitársaság visszatéríti.

Újabb olvasó jelentkezett

Az index.hu cikkének megjelenése után újabb olvasói levél érkezett, amelyben megerősítik a fent leírtakat. Elmondása szerint felesége és két kiskorú gyermeke is a Gatwick reptéren ragadt.

Egyszer csak megjelent egy ottani reptéri alkalmazott (nem Wizz Air-es) és kiküldte a Budapestre várakozó tömeget a check-inen kívülre. Itt aztán semmilyen információt nem kaptak. A törlésről reggel 7 óra 7 perckor jött meg az e-mail

– írta. Hozzátette, hogy otthonról egész éjjel dokumentálta az eseményeket, így azt is megosztotta az Indexszel, hogy az applikáció kedvesen megkérte, hogy értékelje az utazást.

Az Index olvasója azonnal másik járatot keresett, az onnan két és fél órányira lévő Luton reptéren talált is egy 8 óra 40 perckor induló gépet. A foglalás hármuknak 306 ezer forint volt. Mindeközben pedig további költséget jelentettek a busz- és vonatjegyek, valamint szendvicsek és víz vásárlása. „Az autónk parkolása Ferihegyen hajnali 4-kor lejárt. Ott is vár minket egy összeg” – tette hozzá.

Állítása szerint azonban egy másik Wizz Air-gép is rengeteg késéssel érkezett Milánóba, ahol „az olasz turisták lincshangulatot teremtettek”

A hirtv.hu egyik olvasójának hozzátartozója szintén a szenvedő alanya volt az esetnek, és megerősítette a fentieket. Tényleg kaotikus állapot volt: egy váróhelységbe volt zsúfolva legalább 250-300 utas, nem volt levegő a teremben, szellőzés és légkondicionálás hiányában pedig legalább 35 fok volt bent. A reptéri üzletek bezártak, az étel és víz automaták nem működtek - több idős házaspár és kisgyermekes család szorult be a váróba.

A légitársaság, bár a szabályzatában benne van, nem biztosított legalább vizet az ott rekedteknek. A reptéri kiszolgáló személyzet közül szintén senki nem segítette és hajnalig nem informálta az utasokat. Információnk szerint a gépnek műszaki hibája volt, aminek tudomásában volt a légitársaság is már a kezdettől.

Úgy tudjuk egyébként, hogy az esti Milánóból Budapestre érkező járatot indította a WizzAir a Gatwicki repülőtérre mentesítő járatnak, de a gép a budapesti felszállás után Győr közelében visszafordult - erről képernyő fotónk is van. Ezután törölték a járatot hivatalosan. Aznap éjjel egyébként eddig ismeretlen ok miatt több járatot töröltek a légitársaságok.