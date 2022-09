Újabb, immár a negyedik helyen ömlik a gáz az Északi Áramlat vezetékből

Megosztás itt:

"A négy ömlésből kettő Svédország kizárólagos gazdasági övezetében található" - mondta Jenny Larsson szóvivő az újságnak. A másik kettő Dánia kizárólagos gazdasági övezetében van. Bár a feltételezett rongálások idején egyik csővezeték (Északi Áramlat-1 és -2) sem volt használatban, mindkettő fel volt töltve gázzal, amely most a Balti-tengerbe ömlik. A most felfedezett sérült rész az Északi Áramlat-2 vezetéken van, az Északi Áramlat-1-en talált jelentős nagyságú lyuk közvetlen közelében - magyarázta a svéd parti őrség. Hírügynökségek először arról számoltak be, hogy az Északi Áramlat-1 és az Északi Áramlat-2 vezetéken három sérülést észleltek néhány órán belül: az elsőt az Északi Áramlat 2-n a dán Bornholm sziget közelében. Ezután két nagy szivárgást észleltek az Északi Áramlat-1-en.

A dán energiaügynökség jelentése szerint nagy mennyiségű gáz ömlött a tengerbe. A repülőgépek és a hajók azóta sem közelíthetik meg a helyszínek öt tengeri mérföldes körzetét. Svéd szeizmológusok később azt közölték, hogy hétfőn két robbanást észleltek a vezeték nyomvonalán. Az üzemeltető Nord Stream AG azt közölte, hogy a három tengeri vezetéknek - az Északi Áramlat-1 vezetékpárjának és az Északi Áramlat-2 vezetékének - ugyanazon a napon történt megrongálása példa nélküli, és még megbecsülni sem lehet, hogy mennyi idő alatt lehet helyreállítani. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő az ügyben Mnyilatkozva nem tartotta kizártnak, hogy szabotázs történt.

MTI