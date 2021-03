Újabb ígéretes vakcina

Magyarország teherszállító repülőgépe hozta Budapestre az újabb 450 ezer adagot tartalmazó Sinopharm-vakcinaszállítmányt. 450 ezer vakcina érkezett Magyarországra, ezzel újabb 450 ezer ember életét tudjuk megmenteni - írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A regisztráltak számától függően beolthatják az időseket húsvétig - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A tárcavezető közölte: több százezer idős még nem regisztrált, bár közöttük a legmagasabb a regisztráltak aránya. Az országos tiszti főorvos levelet ír azoknak az időseknek, akik még nem regisztráltak, hogy fontolják ezt meg. Csúcsokat döntögetnek a koronavírus-járvány harmadik hullámának adatai, korábban soha nem tapasztalt magasságba ugrott a napi fertőzöttek száma - hangsúlyozta Müller Cecília országos tiszti főorvos. A fiatalabb korosztály felé tolódik el a felvételre szoruló betegek életkora - mondta Szepesvári Szabolcs, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója Magyarország élőben extra című műsorunkban. A keleti vakcináknak köszönhetően mostanáig plusz félmillió embert tudtak beoltani - közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Nyilvánosak a koronavírus elleni kínai és orosz vakcinák beszerzéséről szóló szerződések. A dokumentumokat Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán is megosztotta. Amikor az ellenzék a keletről érkező vakcinákat kritizálja, akkor valójában nem a kormányt becsmérli, hanem a magyar szakemberek munkáját kérdőjelezi meg - mondta Palóc André, a Századvég vezető elemzője Magyarország élőben extra című műsorunkban. Szélesebb körben biztosítja a kormány a tízmillió forintos újranyitási gyorskölcsönt, azt minden, a bezárásban érintett vállalkozás kérheti majd - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az Agrárminisztérium módosította az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló rendeletet, amely nagyobb felelősségvállalást követel meg az állattartóktól - közölte a tárca. Koronavírus elleni gyógyszert gyártó üzemet adtak át Pilisborosjenőn. Varga Mihály pénzügyminiszter közölte: a Meditop Gyógyszeripari Kft. több mint 1,6 milliárd forintért fejlesztette pilisborosjenői üzemét 1,5 milliárd forintos kormányzati támogatással. Elfogadta új Magyarország-stratégiáját az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazgatótanácsa. A 2021-2026-os feladatterv elemei között szerepel a koronavírus-járvány által a magyar gazdaságra gyakorolt hatások felszámolásának elősegítése. Magyar-cseh-izraeli kormányfői csúcstalálkozót tartottak Jeruzsálemben. Orbán Viktor miniszterelnök, Benjamin Netanjahu izraeli és Andrej Babis cseh kormányfő megbeszélésének fő témája a koronavírus-járvány elleni védekezés volt. A hatékony politikai irányítás a koronavírus-világjárvány elleni küzdelem sikerének előfeltétele, ez az izraeli lecke - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Jeruzsálemben. Magyarország kiszélesíti együttműködését egy izraeli vállalattal, és ennek köszönhetően a jövőben már koronavírusteszteket is fognak gyártani Magyarországon - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Jeruzsálemben. Magyarország az elmúlt napokban extrém módon felgyorsította az oltásokat, ezzel pedig gyorsabb, mint bármelyik EU-s ország –írja a Die Welt című német lap. Az Európai Bizottság június végéig meghosszabbítja a koronavírus elleni oltóanyagok ideiglenes exportkontrolljának rendszerét. Az Európai Gyógyszerügynökség forgalmazásra ajánlotta az Európai Unióban a Johnson & Johnson csoportba tartozó Janssen Pharmaceutica-Cilag NV gyógyszeripari vállalat által az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagot. Az Európai Bizottság feltételes forgalomba hozatali engedélyt adott a Janssen Pharmaceutica-Cilag NV gyógyszeripari vállalat új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagára. Nincs arra utaló jel, hogy az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyaga okozott volna vérrögképződést, a brit-svéd gyógyszergyártó és az Oxfordi Egyetem közösen fejlesztett vakcinája továbbra is beadható - közölte az Európai Gyógyszerügynökség. Romániában folytatják az oltást az AstraZeneca által gyártott oltóanyaggal, de egyelőre nem használják azt a több mint négyezer adag vakcinát, amelyik ugyanabból a szállítmányból származik, amelynek használatát Olaszországban is felfüggesztették. A világon 118 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,6 millió, a gyógyultaké 66,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában rendkívüli mértékben felgyorsult a koronavírus-járvány terjedése, egy nap alatt több mint kilencezer új beteget jegyeztek fel. A szlovén kormány március 18-tól további egy hónappal meghosszabbította a járványhelyzetet. Az új koronavírus-járvány rendkívül erőteljes terjedése miatt hétfőtől zárlatot rendelnek el Olaszországban Szardínia és Szicília szigetét kivéve - értesült az olasz sajtó. A zárlat a vendéglátás és a kereskedelem leállítását jelenti, az iskolák átállnak távoktatásra, tilos a városok, települések közötti közlekedés, a lakóhelyet is csak engedéllyel lehet elhagyni. Korrupció gyanúja miatt őrizetbe vette a szlovák titkosszolgálat igazgatóját, Vladimír Pcolinskyt a rendőrség különleges egysége, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség. A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség egy esztergomi vállalkozó és húsz társa ellen emelt vádat, a gyanú szerint négy év alatt háromszáz millió forint adót csaltak el. MÁV: A vonatok március 14-én az ünnepnapi, 15-én a vasárnapi, 16-án már a munkanapi menetrend szerint közlekednek. Babos Tímea, oldalán az orosz Veronika Kugyermetovával bejutott az elődöntőbe a dubaji, keménypályás női tenisztornán. Férfi vízilabda ob I: UVSE Hunguest Hotels - Szolnoki Dózsa 8:19 Női kosárlabda NB I: Ludovika-FCSM Csata - PEAC-Pécs 65:76