Újabb halálos fenyegetés érte Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt és kislányát + videó

Újabb halálos fenyegetés érte Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt és kislányát. Az Olasz Testvérek párt hivatalos közösségi oldalára érkezett a megfélemlítés és nem csak a kormányfőre, hanem 8 éves lányára is vonatkozik. A kis Ginevra ugyanis gyakran elkíséri külföldre tett hivatalos látogatásaira Melonit.

Az angol nyelvű bejegyzés szerint Giorgiának és Ginevrának pusztulnia kell.

Az olasz lapok szerint elfogadhatatlan méreteket öltött a kormányfővel szembeni megrettentő hadjárat. A kormánypártok képviselői elítélik a politikai életben terjedő aggressziót, az ellenzék azonban mélyen hallgat.

Kétségtelenül elharapózott a Giorgia Meloni miniszterelnök elleni gyűlöletbeszéd is. Megválasztása óta több alakalommal voltak olyan baloldali megmozdulások, ahol a kormányfőt ábrázoló bábút lógattak fejjel lefele, vagy égettek el. Fenyegetések tömkelege éri Melonit nemcsak a világhálón, hanem utcai falfeliratokon is. Az is előfordult, hogy azt kívánták, hogy Mussolinihoz hasonlóan záruljon politikai pályafutása.