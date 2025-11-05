Újabb hajó elsüllyesztésével folytatódott az USA drogellenes háborúja

Megosztás itt:

A Pentagon vezetőjének a közlése szerint két ember vesztette életét a hajón.

Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben már legalább 16 ilyen támadást hajtott végre a dél-amerikai vizeken, amelyek legkevesebb 66 áldozatot követeltek.

Donald Trump elnök azzal indokolta a csapásokat, hogy az Egyesült Államok "fegyveres konfliktusban" áll a drogkartellekkel, és hogy a hajókat külföldi terrorszervezetek üzemeltetik.

A legújabb csapás akkor történt, amikor az USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó elhagyta a Földközi-tengert, és a Karib-térség felé vette útját a hadügyminiszter utasítására. A repülőgép-hordozó csatlakozik a térségben állomásozó amerikai repülőgépekből, hajókból és több ezer katonából álló egységhez.

Fotó: illusztráció (Gemini)