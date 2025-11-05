Keresés

Külföld

Újabb hajó elsüllyesztésével folytatódott az USA drogellenes háborúja

2025. november 05., szerda 07:12 | MTI
csapás drogellenes küzdelem Egyesült Államok

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter újabb csapást jelentett be egy kábítószer-csempészéssel gyanúsított hajó ellen a Csendes-óceán keleti részén kedden.

A Pentagon vezetőjének a közlése szerint két ember vesztette életét a hajón.

Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben már legalább 16 ilyen támadást hajtott végre a dél-amerikai vizeken, amelyek legkevesebb 66 áldozatot követeltek.

Donald Trump elnök azzal indokolta a csapásokat, hogy az Egyesült Államok "fegyveres konfliktusban" áll a drogkartellekkel, és hogy a hajókat külföldi terrorszervezetek üzemeltetik.

A legújabb csapás akkor történt, amikor az USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó elhagyta a Földközi-tengert, és a Karib-térség felé vette útját a hadügyminiszter utasítására. A repülőgép-hordozó csatlakozik a térségben állomásozó amerikai repülőgépekből, hajókból és több ezer katonából álló egységhez.

