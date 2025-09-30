Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 30. Kedd Jeromos napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Újabb gyanúsított őrizetben – a Volodimir Z. nevű ukrán férfi helyezhette el a bombákat az Északi Áramlaton

2025. szeptember 30., kedd 14:33 | MTI
Északi Áramlat őrizetben újabb gyanúsított

Őrizetbe vettek kedden Lengyelországban egy ukrán állampolgárságú férfit, aki Németország gyanúja szerint búvárként részt vett az Északi Áramlat gázvezeték 2022-ben történt felrobbantásában, és emiatt európai elfogatóparancsot adtak ki ellene - erősítette meg a férfi lengyel ügyvédje.

  • Újabb gyanúsított őrizetben – a Volodimir Z. nevű ukrán férfi helyezhette el a bombákat az Északi Áramlaton

Az ügyvéd, Tymoteusz Paprocki ezzel az RFM FM lengyel rádió értesülését erősítette meg, miszerint a Volodimir Z. nevű férfit a Varsóhoz közeli Pruszkow városban vették őrizetbe kedden délelőtt.

Egyelőre sem lengyel, sem német hivatalos tisztségviselő nem nyilatkozott az őrizetbe vétel ügyben.

Paprocki közölte, hogy védence jogi lépéseket fog tenni a kiadatása ellen azzal az indoklással, hogy az európai elfogató parancs nem hajtható végre ellene, mert hazája háborúban áll Oroszországgal.

A német hatóságok által folytatott nyomozás eddigi eredménye szerint

egy csoport 2022 szeptemberében egy Rostockból induló vitorlás jachttal elhajózott a dániai Bornholm-sziget közelébe a Balti-tengeren, robbanószerkezeteket helyezett el a tenger mélyén futó vezetékpáron, és távolról működésbe hozta azokat.

Mivel a robbanások Svédország, Dánia és Németország gazdasági övezetét is érintették, mindhárom ország külön vizsgálatot indított az ügyben, de Stockholm és Koppenhága időközben lezárta az eljárást,

így a nyomozást jelenleg kizárólag Berlin folytatja.

Az Északi Áramlat-1 Oroszország fő gázszállítási útvonalaként szolgált Németország felé egészen addig, amíg Moszkva 2022 augusztusában le nem állította a szállítást. Az Északi Áramlat-2 soha nem kezdte meg működését, mert Berlin az engedélyezési folyamatot az ukrajnai háború előtt felfüggesztette.

Az ügyben az olasz hatóságok már augusztusban őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárságú férfit, Szerhij Kuznyecovot, akit a szabotázsakció egyik fő szervezőjének tartanak. Egy bolognai fellebbviteli bíróság szeptember közepén úgy döntött, hogy ki kell őt adni Németországnak.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

További híreink

7 fehérjeforrás, ami nem terheli a gyomrot

Nem áll le az alaptalan vádaskodással Somogyi András + videó

Olcsó, lenyűgöző és gyerekbarát – Ez Európa Thaiföldje, ami közelebb van, mint hinnéd

Horn Gábor leszögezte: vállalhatatlan az irány, amibe az ellenzék a Szőlő utcai botránnyal elment

Kaszás Nikolett eltűnése: megtörte a csendet a kutató-mentő szolgálat, mindent elmondtak

Dacból találja meg Varga Barnabás helyettesét Marco Rossi?

Irdatlan pofont kaptak a németek: Miközben Debrecenben a BMW-gyárat avatták, összeomlott a Volkswagen – leállnak a műszakok

Kiborult a szurkolók gusztustalan viselkedése miatt a hatalmas mellű golfozónő

Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

További híreink

Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

A "humorista", aki nem vicces: 2 év fogház is járhat a rágalmazós "mókáért" + videó

Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Európa fegyverkezik, Magyarországot teljesen izolálnák
2
Elfogadhatatlan döntés Strasbourgban: az Európa Tanács elutasította az új magyar bírói jelölteket
3
A "humorista", aki nem vicces: 2 év fogház is járhat a rágalmazós "mókáért" + videó
4
A Tisza-vezér idegei felmondták a szolgálatot! Az Index lebuktatta, most a bíróságot vette célba Magyar Péter!
5
Újabb hangfelvétel – Ezúttal Márky-Zay Péter döntötte le Magyar Péterék kártyavárát + videó
6
Magyar Péter felelőtlen ígéretet tett
7
Vezércikk - Orbán Viktor szerint komolyan kell venni a félnótás politikusokat is + videó
8
Magyar Péter közgazdásza alkoholistákhoz hasonlította a Fidesz-szavazókat + videó
9
Milliók életét befolyásolható tervet jelentettek be Trumpék Washingtonban – Ez mindent megváltoztathat a Közel-Keleten
10
Szégyen és gyalázat – így reagált Lázár János Magyar Péterék aknamunkájára + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!