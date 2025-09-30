Újabb gyanúsított őrizetben – a Volodimir Z. nevű ukrán férfi helyezhette el a bombákat az Északi Áramlaton

Megosztás itt:

Az ügyvéd, Tymoteusz Paprocki ezzel az RFM FM lengyel rádió értesülését erősítette meg, miszerint a Volodimir Z. nevű férfit a Varsóhoz közeli Pruszkow városban vették őrizetbe kedden délelőtt.

Egyelőre sem lengyel, sem német hivatalos tisztségviselő nem nyilatkozott az őrizetbe vétel ügyben.

Paprocki közölte, hogy védence jogi lépéseket fog tenni a kiadatása ellen azzal az indoklással, hogy az európai elfogató parancs nem hajtható végre ellene, mert hazája háborúban áll Oroszországgal.

A német hatóságok által folytatott nyomozás eddigi eredménye szerint

egy csoport 2022 szeptemberében egy Rostockból induló vitorlás jachttal elhajózott a dániai Bornholm-sziget közelébe a Balti-tengeren, robbanószerkezeteket helyezett el a tenger mélyén futó vezetékpáron, és távolról működésbe hozta azokat.

Mivel a robbanások Svédország, Dánia és Németország gazdasági övezetét is érintették, mindhárom ország külön vizsgálatot indított az ügyben, de Stockholm és Koppenhága időközben lezárta az eljárást,

így a nyomozást jelenleg kizárólag Berlin folytatja.

Az Északi Áramlat-1 Oroszország fő gázszállítási útvonalaként szolgált Németország felé egészen addig, amíg Moszkva 2022 augusztusában le nem állította a szállítást. Az Északi Áramlat-2 soha nem kezdte meg működését, mert Berlin az engedélyezési folyamatot az ukrajnai háború előtt felfüggesztette.

Az ügyben az olasz hatóságok már augusztusban őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárságú férfit, Szerhij Kuznyecovot, akit a szabotázsakció egyik fő szervezőjének tartanak. Egy bolognai fellebbviteli bíróság szeptember közepén úgy döntött, hogy ki kell őt adni Németországnak.

