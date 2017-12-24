2017. december 24.,
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Újabb fenyegetés Phenjanból

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2017. december 24., vasárnap 12:42, frissítve: vasárnap 13:05

Háborús cselekménnyel érnek fel az Észak-Korea elleni új ENSZ-szankciók – jelentette ki a kommunista állam külügyminisztériuma – Phenjan egyúttal meg is fenyegette azokat az országokat, amelyek támogatták a rezsimet sújtó büntetőintézkedéseket.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa pénteken szavazta meg az új szankciókat a legutóbbi rakétateszt miatt. A döntés értelmében 90 százalékkal csökken az Észak-Koreába irányuló olajexport, az észak-koreai vendégmunkásokat pedig 2 éven belül haza kell küldeniük az őket foglalkoztató országoknak.

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