Újabb fegyverszállítmányokat jelentettek be a NATO vezető tagállamai a csúcs első napján + videó

Megosztás itt:

Sorban érkeznek a politikusok Washingtonba, a NATO 75 jubileuma alkalmából rendezett csúcstalálkozóra. Köztük volt Ulf Kristersson is, a legújabb tagállam, Svédország miniszterelnöke is. Volodimir Zelenszkij Ukrán elnök is a meghívottak között van. Az orosz-ukrán háború és Ukrajna további támogatása ugyanis az egyik legfontosabb napirendi pont.

Joe Biden amerikai elnök is ebben a szellemben mondta el nyitóbeszédét. Szerinte Ukrajnának minden támogatást meg kell adni, és ő maga is újabb fegyverszállítmányt jelentett be.

Az Egyesült Államok, Németország, Hollandia, Románia és Olaszország újabb öt stratégiai légvédelmi rendszerrel támogatja Ukrajnát. Az elkövetkező hónapokban pedig az Egyesült Államok és partnereink több tucatnyi taktikai légvédelmi rendszert adnak Ukrajnának. AZ Egyesült Államok ígéretet tesz arra, hogyha légvédelmi rendszereket exportálunk, a sor elején mindig Ukrajna áll majd - mondta Joe Biden.

A NATO-főtitkára is arra hívta fel a figyelmet, hogy az Észak-Atlanti szövetég minden tagállamának támogatnia kell Ukrajnát.

Ezen a csúcson döntéseket hozunk Ukrajnáról. Semmi nem bizonyítja jobban a támogatás szükségességét, mint az elmúlt napok brutális történései. A kijevi gyermekkórház elleni támadás egyértelmű bizonyítéka az orosz háborús agressziónak - mondta Jens Stoltenberg

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök köszönetet mondott a NATO és az Egyesült Államok támogatásáért. Hozzátette, reméli, hogy a novemberi amerikai elnökválasztás eredményétől függetlenül is számíthat erre.

"Remélem, hogy az Egyesült Államok soha nem fog komolyan gondolkodni azon, hogy kilépjen a NATO-ból. És remélem, hogy ha az amerikaiak Trump elnökre szavaznak, remélem, hogy Washington Ukrajnával kapcsolatos politikája nem fog változni." - mondta Volodimir Zelenszkij

Donald Trump azonban többször is kijelentette, ha ő lett volna az elnök, ez a háború sosem tört volna ki, és ha ismét ő ül majd a Fehér Házban, 24 óra alatt eléri a tűzszünetet. Azt is hangoztatta, a béke pártján áll, és szerinte az Egyesült Államoknak nem szabad több fegyvert küldeni a háborúba, mert attól csak egyre súlyosbodik a konfliktus.

Ezzel szemben Orbán Viktor békemissziója 4. állomásaként emlegeti a találkozót és a béke szorgalmazása a fő célja.