Újabb fegyvereket kap Kijev

A napokban megszellőztette az amerikai sajtó, hogy Joe Biden elnök többet várt az ukrán ellentámadástól. Ezért is utazott Washingtonba a NATO-főtitkár, hogy személyesen biztosítsa az Egyesült Államok első emberét arról, hogy a kijevi kormányerők sikereket érnek el a fronton.

Jens Stoltenberg szerint a nyugati fegyverekkel harcoló ukránok több területet is visszafoglaltak az oroszoktól. A norvég diplomata ugyanakkor kénytelen volt azt is elismerni, hogy a műveletek sok nehézséggel járnak.

Stoltenberg Amerikába utazása, ha Biden elnököt nem is, de az amerikai külügyminisztert meggyőzte. A tárca be is jelentette, hogy az Egyesült Államok újabb 325 millió dolláros, azaz mintegy 100 milliárd forintos katonai támogatási nyújt Ukrajnának.

A konfliktus kezdete óta ez már a 40. készletlehívás, amelynek keretében Washington fegyvereket és katonai eszközöket bocsát Kijev rendelkezésére.

Az ellentámadás miatt Vlagyimir Putyin úgy döntött, hogy támogatja Szergej Sojgu védelmi miniszter javaslatát, hogy a tárca irányítása alá sorozzák be az oroszok oldalán harcoló magánalakulatokat.

A fegyveres egységek csatlakozásának végső határideje július 1-je, de már most számos alakulat jelentkezett, köztük a csecsenek is. A Wagner zsoldoscsoport vezetője ugyanakkor még nem. Jevgenyij Prigozsin bejelentette, hogy nem köt szerződést a minisztériummal.