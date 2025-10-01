Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 01. Szerda Malvin napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Újabb EU-csúcs: ismét a háború uralja a napirendet Koppenhágában

2025. október 01., szerda 07:10 | Magyar Nemzet

Szerdán Koppenhágában találkoznak az uniós állam- és kormányfők, ahol az orosz–ukrán háború és Ukrajna csatlakozási folyamata mellett a közös európai védelem kérdése kerül fókuszba az informális EU-csúcson.

  • Újabb EU-csúcs: ismét a háború uralja a napirendet Koppenhágában

A koppenhágai Christiansborg palotában látja vendégül szerdán az Európai Unió állam- és kormányfőit a soros elnökség képviseletében Mette Frederiksen dán miniszterelnök, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke, aki az informális EU-csúcsot vezeti majd.

Costa előzetesen két fő témát vázolt fel: a közös európai védelem és Ukrajna kérdését.

A korábbi üléseken egyetértettünk abban, hogy Európának a védelem terén többet kell tennie – és többet kell közösen tennie

– írta a tagállamok állam- és kormányfőinek címzett meghívó levelében Costa.

 A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

 

További híreink

Változékony nappal, fagyos éjszaka vár ránk – mutatjuk, hogy hol

Ruszin-Szendi Romulusz fenyegetőzésbe kezdett, kiakadt Magyar Péter bejegyzése után + videó

Dráma a BL-ben, Szoboszlai ütése után kikapott a Liverpool

Marco Rossi lemond Szoboszlai és Kerkez után a legdrágább magyar futballistáról?

Lebukott A Kísértés párja: Milán és Lili kibékülhettek a durva szakítás után

Carragher szerint elfogadhatatlan, amit Kerkez művelt, de Slot az igazi felelős

Megtörte a csendet! - Trump leleplezte a titkos Orbán-telefonhívás tartalmát: ennyit az orosz olajról

A megalázó vereség után kirúgta edzőjét az NB I-es Kisvárda

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

További híreink

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

Már a V4-ek összesített tőkéjét is félresöpörte: a magyar ingatlanpiac világszenzációja - Radar + videó

Bedőlt az amerikai autóipari óriás – milliárdok úszhatnak el a csődhullámban

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ruszin-Szendi Romulusz fenyegetőzésbe kezdett, kiakadt Magyar Péter bejegyzése után + videó
2
Trump két atom-tengeralattjárót rendelt Oroszország partjaihoz
3
Vezércikk – Magyar Péter már a bíróságot is fenyegeti, mert lebuktak a Tisza-adóval + videó
4
A horvátok visszavásárolnák a MOL Zrt-nek korábban eladott INA-részvényeket
5
Német csapatot győztek le a magyarok az egyiptomi világbajnokságon
6
Amerikai vezérkari főnök: fel kell készülnünk a háborúra
7
Magyar György odaszúrt: Magyar Péter csak eljátssza a demokráciát
8
Európa fegyverkezik, Magyarországot teljesen izolálnák
9
Börtönbe kerülhet Soros György, mert az erőszakos Antifa csoportokat támogatta + videó
10
Monitor – Magyar Péter elirigyelte a Harcosok órája népszerűségét + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!