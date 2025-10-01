Újabb EU-csúcs: ismét a háború uralja a napirendet Koppenhágában

Megosztás itt:

A koppenhágai Christiansborg palotában látja vendégül szerdán az Európai Unió állam- és kormányfőit a soros elnökség képviseletében Mette Frederiksen dán miniszterelnök, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke, aki az informális EU-csúcsot vezeti majd.

Costa előzetesen két fő témát vázolt fel: a közös európai védelem és Ukrajna kérdését.

A korábbi üléseken egyetértettünk abban, hogy Európának a védelem terén többet kell tennie – és többet kell közösen tennie

– írta a tagállamok állam- és kormányfőinek címzett meghívó levelében Costa.

