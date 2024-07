Újabb ember tűnt el Portugáliában egy nyaralás során

Megosztás itt:

A világ talán leghíresebb eltűnt személye Madeleine McCann is Portugáliában tűnt el egy nyaralás során még 2007. május harmadikán. Most 70 kilométerrel arrébb, Saboia falu környékén tűnt el egy 28 éves fiatalember még múlt hét csütörtökön. A férfi után hatalmas erőkkel indított keresést a portugál rendőrség, drónokat és kutyákat is bevetettek a kutatás során, azonban most szombaton megérkezett a tragikus hír: leállítják a nyomozást, mert egy holttestet találtak a keresési területen, aki vélhetőleg azonos az eltűnt személlyel.

A teljes cikket a Ripost oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!