Újabb elemi erejű tájfun csapott le a Fülöp-szigetekre

Helyi idő szerint reggel 8 órakor a tájfun nyugat felé haladt a központi Cebu- és Negros-szigetek felett óránként 150 kilométeres sebességgel. A heves széllökések fákat és elektromos távvezetékeket döntött ki.

A tájfun hétfőn, nem sokkal éjfél előtt érte el a szigetcsoport keleti részét. A Dinagat-szigetek tartományban a meteorológiai szolgálat szerint a széllökések elérhették az óránkénti 205 kilométeres sebességet.

"A tetőkre szorult emberek segítségért kiáltanak"

- mondta telefonon az AFP francia hírügynökségnek Rhon Ramos, Cebu információs felelőse, hozzátéve, hogy egyes evakuációs központok maguk is eláztak.

Az AFP által készített felvételeken autók úsznak az elárasztott utcákon.

"A víz nagyon gyorsan emelkedett. Ahogy hallottam, az áradás hajnali 3 óra körül kezdődött.

Négy órakor a helyzet már kezelhetetlen volt, az emberek nem tudtak kijönni (otthonukból)"

- számolt be Don del Rosario, 28 éves asszony. Ő egyike azoknak a cebui lakosoknak, akik a vihar tombolása közben menedéket kerestek otthonaik felső emeletein.

Több száz ember, akik sátrakban éltek a szigetet szeptember végén megrázó 6,9-es erősségű földrengés után felállított táborokban, szintén kénytelenek voltak menekülni - mondta Rhon Ramos.

A polgári védelmi hivatal helyettes vezetője, Rafaelito Alejandro egy helyi rádióállomásnak elmondta, hogy

387 ezer embert evakuáltak a tájfun útjából, és egy férfi meghalt, amikor egy fa rádőlt Bohol tartományban.

Egy idős ember is megfulladt a déli Leyte tartományban - közölte Danilo Atienza, a katasztrófaelhárítás vezetője.

"Az idős ember a felső emeleten rekedt, és nem tudott segítséget kapni"

- magyarázta a DZMM nevű helyi rádiónak.

Évente mintegy húsz vihar vagy tájfun sújtja a Fülöp-szigeteket, és általában az ország legszegényebb régiói szenvedik el a legnagyobb károkat.

A Fülöp-szigeteken szeptemberben a Bualoi vihar és a Ragasa tájfun söpört végig.

Fotó: Shutterstock