Újabb dróntámadás érte Kijevet, azonnal üzent Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij pénteken Londonban az Ukrajnának szállított nyugati fegyverek bevetésére szabott területi korlátozások feloldását kérte, és kijelentette: az ukrán fegyveres erőknek nagy hatótávolságú eszközökre van szükségük, mivel ha az ukrán-orosz határövezetnél távolabbi helyszínekre - például orosz légitámaszpontokra - is csapást tudnak mérni, azzal az ukrajnai hadszíntéri pozíciókat és az ukrán városokat is meg tudják védeni az orosz bombáktól.

Zelenszkij szerint az orosz hadsereg csak szombat éjjel közel 40, Sahíd típusú iráni drónt vetett be Ukrajna ellen. A légvédelem arról számolt be, hogy az ország ellen indított 39 drón és két robotrepülőgép közül 35 eszközt lelőttek.

