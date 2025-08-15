Újabb botrány tarkítja a parajdi katasztrófa utóéletét

Megosztás itt:

Lassan nem telik el úgy nap, hogy ne derüljenek hajmeresztő dolgok a természeti és gazdasági katasztrófa hátteréről. Bebizonyosodott az amit már az elején sejtettünk, hogy tudtak a közelgő veszélyről, bicskanyitogató, hogy a bányavállalat vezetője a katasztrófa bekövetkezte után is fizetésemelést kapott és most az is kiderült, hogy a baj megelőzésére elegendő pénzösszeg többszörösét vették ki bónuszokként. Ilyen ez amikor egy idegen hatalom uralkodik a szülőföldeden, a franciákat se hatná meg ha Maliban valamilyen katasztrófa mentén sokan kerülnének bajba.

Ezzel szemben Székelyföld autonómiájának statútuma III. fejezetének első részében kitér a bányákra, tehát megvan a megoldás, ott volt és lesz a bukaresti parlamentben. Teljesen másképp lennének kezelve az ügyeink ha ténylegesen a mienk, a székelyek gondozhatnánk a szülőföldünk. Csak erőt kell felmutatni folyamatosan, konokul és fáradhatatlanul. El fog jönni az a pillanat, amikor lehetőségünk lesz kivívni önrendelkezésünk, akkor viszont ember kell a gátra – hangsúlyozza bejegyzésében a politikus.

Közben kiírták a tendert a három Kis-Küküllő menti sótalanító berendezés beszerzésére azon Maros megyei településeknek, amelyekben ivóvízellátási gondokat okozott a parajdi sóbányában május végén történt szerencsétlenség.

A román kormány július közepén utalt ki 17,8 millió lejt (1,4 milliárd forint) a tartalékalapból sótalanítóberendezések beszerzésére a dicsőszentmártoni, gyulakutai és küküllőszéplaki vízszolgáltató számára. Ezek ugyanis a Kis-Küküllő vizének rendkívül magas sókoncentrációja miatt mintegy két hónapja nem tudnak ivóvizet biztosítani több tízezer Maros megyei lakosnak. Sorin Meghesan polgármester elmondta: az az elvárás, hogy a berendezés 6000 köbméter vizet tudjon kezelni 24 óra alatt, óránként 250 köbmétert. Az ajánlatok benyújtására 15 napot hagytak, így reményeik szerint legkésőbb egy hónap múlva aláírhatják a kivitelezési szerződést.

