Újabb botrány rántja Starmer pártját a mélybe

Megosztás itt:

Újabb politikai botrány rázta meg Nagy-Britanniát. Az Independent beszámolója szerint Keir Starmer brit miniszterelnök pártja egy olyan embertől fogadott el 40 000 fontnyi adományt, akiről kiderült, hogy elítélt bűnöző. A Munkáspárt kezdetben tagadott, azonban most arra hivatkoznak, hogy adminisztrációs hiba történt.

Abdul Sattar Shere-Mohammodot 2022-ben ugyanis elítélték, ráadásul súlyos testi sértés vádjával.

Az ügy körülményeit tovább bonyolítja, hogy az üzletember 10 300 fontot adományozott a párt központi költségvetésének, ez pedig gyanúra adhat okot.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!