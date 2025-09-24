Keresés

Külföld

Újabb atrocitás érte stábunkat Párizsban + videó

2025. szeptember 24., szerda 15:00 | HírTV

A tegnapi támadást követően ma újabb atrocitás érte stábunkat forgatás közben. A helyszínről Futó Boglárka tudósította a HírTV-t.

  • Újabb atrocitás érte stábunkat Párizsban + videó

Az egyik migráns be is vallotta a riporternek, hogy nem törvényesen került az országba, sőt, drogkereskedelemből tartja el a családját. Csakhogy a forgatás alatt a stábot egy csapat illegális bevándorló vette célba. Először az operatőr kameráját lökték le, majd bekerítették őket, és hangosan üvöltözni kezdtek. Az agresszív férfiak miután lelökték a kamerát, a riporterrel álltak le veszekedni, miközben azt kiabálták, hogy itt nem forgathatnak és tűnjenek el. Riporterünk és az operatőre végül sértetlenül elhagyták a no-go zónát.

Szijjártó Péter élesen bírálta a nyugat-európai kettős mércét

Szijjártó Péter élesen bírálta a nyugat-európai kettős mércét

 New Yorkban folytatódott az ENSZ közgyűlésének általános vitája, amelyhez több magas szintű politikai esemény is kapcsolódik. A programon részt vevő Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az energiaellátás kérdésében a földrajzi valóságot kell figyelembe venni, és élesen bírálta a nyugat-európai kettős mércét.

