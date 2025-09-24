Újabb atrocitás érte stábunkat Párizsban + videó

Megosztás itt:

Az egyik migráns be is vallotta a riporternek, hogy nem törvényesen került az országba, sőt, drogkereskedelemből tartja el a családját. Csakhogy a forgatás alatt a stábot egy csapat illegális bevándorló vette célba. Először az operatőr kameráját lökték le, majd bekerítették őket, és hangosan üvöltözni kezdtek. Az agresszív férfiak miután lelökték a kamerát, a riporterrel álltak le veszekedni, miközben azt kiabálták, hogy itt nem forgathatnak és tűnjenek el. Riporterünk és az operatőre végül sértetlenül elhagyták a no-go zónát.