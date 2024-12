Újabb 60 millió eurót követel hazánktól Brüsszel az illegális migráció miatt + videó

A kormányszóvivő közösségi oldalán arról számolt be, hogy Brüsszel hazug kampányt folytat és Magyarországot bünteti. Vitályos Eszter kijelentette: az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete most éppen azt próbálja elhitetni a magyar emberekkel, hogy az Unió Bírósága nem kötelezi hazánkat az illegális bevándorlók befogadására és a migrációs paktum betartására.

