Újabb 20 férfi vádolja Kevin Spacey-t

20 újabb férfi jelezte, hogy szexuálisan zaklatta őt Kevin Spacey - az újabb áldozatok egy londoni színház tagjai. Kevin Spacey 11 évig volt a színház művészeti igazgatója. Közben egy újabb politikust is megvádoltak szexuális zaklatással: egy demokrata szenátor zaklatott egy alvó újságírónőt, még a kétezres évek elején.

Az esetek 1995 és 2013 között történtek a londoni Old Vic színházban, ám ezek közül korábban mindössze egyetlen ügyről szerzett tudomást az intézmény vezetése. A most bejelentést tevők mindegyike férfi volt, és egyikük sem számolt be szexuális erőszakról. Spacey 11 évig, 2004 és 2015 között volt a színház művészeti igazgatója.

„Az Old Vic teljes szívéből kér bocsánatot azoktól az emberektől, akik érintettségüket fejezték ki irányába. Megtanultuk, hogy nem elég a helyes lépéseket megtenni, mindenkinek éreznie kell, hogy kimondhatja amit érez, mindegy, hogy kicsodák. Sok minden változott itt a színházban az elmúlt években és mi folytatni fogjuk a munkát, hogy bemutassuk és megóvjuk a nyílt kultúrát, amiről az Old Vic mindig is ismert volt” – fogalmazott a színház igazgatója.

Kevin Spacey-t először október végén vádolta meg Anthony Rapp azzal, hogy a nyolcvanas években, 14 éves korában a színész szexuálisan zaklatta őt. Azóta a sztár több több áldozata is megszólalt, köztük a Kártyavár című tévésorozat nyolc alkalmazottja.

A londoni rendőrség november elején kezdett nyomozni egy állítólag 2008-ban Spacey által elkövetett szexuális bántalmazás ügyében.

Támadásba lendült a szintén szexuális zaklatással vádol alabamai szenátorjelölt Roy Moore ügyvédje. A 70 éves republikánus politikust hat nő vádolta meg azzal, hogy 40 évvel ezelőtt szexuálisan zaklatta őket, az akkor éppen ügyészi pozícióban lévő férfi. A politikus ügyvédje megkérdőjelezte az eddig bemutatott bizonyítékok hitelességét.

„Talán emlékeznek rá, hogy hétfőn Nelson és Allred asszony bejelentésük alátámasztására egyetlen darab bizonyítékot mutattak be, ez pedig egy évkönyv volt, amiről azt állították, hogy alá van írva. Ők azt mondták, hogy minden ami egy bizonyos lapra volt írva azt Moore bíró úr írta. Na most, Moore bíró úr nemcsak, hogy tagadott mindent, amit a hölgyek elmondtak. Van egy írásszakértőnk aki megnézné az évkönyvet, de nem is ez a probléma. Egy szakértő nem nézhet meg egy írás másolatot az interneten, ugye? Az eredetit kell látnia. Na most a jogászunk Trent Garmon úr írt vagy ír egy levelet Gloria Allrednek, amiben azt kéri, hogy adják ki a könyvet. El fogjuk küldeni egy független felügyelőnek, aki őrizni fogja azt és a professzionális szakértőink megvizsgálják és megállapítják, hogy eredeti-e vagy hamisítvány” – mondta a védőügyvéd.

Roy Moore mögül pártja elkezdett kihátrálni és azóta is folyamatosan arra szólítják fel, hogy lépjen vissza. De a demokratákat sem kerüli el a botrány, Al Franken minnesotai szenátor, komikus került az egyik jobboldali portál célkeresztjébe. A politikust egy újságíró Leann Tweeden vádolta meg azzal, hogy 2006-ban egy Afganisztánból Los Angelesbe közlekedő katonai gépen álmában zaklatta. A cikkben megjelent egy fotó is, amin Franken szenátor az alvó nő mellei felé nyúl.

„Látok egy képet, egy képet rólam, ahogy alszom a repülőgépen és ott van Al Franken a képen amint megragadja a melleimet a kezeivel és a kamerába nézve mosolyog. Nevet kajánul” – nyilatkozta Leann Tweeden újságíró.

Al Franken a Twitteren reagált. Azt írta: viccesnek szánta a szóban forgó fotót és elnézést kér az újságírótól.