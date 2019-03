Új-zélandi terrortámadás: a lehető legmagasabb szintű vizsgálatot rendelték el

A lehető legmagasabb szintű, széleskörű vizsgálatot rendelt ez a christchurchi terrortámadással kapcsolatban az új-zélandi kormány. A miniszterelnök bejelentette azt is, vizsgálják a közösségi média jövőbeli szerepét is azután, hogy a támadó élőben közvetítette a lövöldözést.

Tíz napja történt az új-zélandi mészárlás. Egy 28 éves ausztrál fajvédő végzett a bevándorlókkal a mecsetekben Christchurch-ben – a fegyveres mészárlást a közösségi médiában élőben közvetítette. Várhatóan április 5-én áll bíróság elé. Szakértők a mészárlás után felvetették, hogy a hatóságok elsősorban a lehetséges iszlamista terrortámadásokra fókuszáltak, a fehér fajvédő mozgalmakéra nem. Az új-zélandi kormányfő a legmagasabb szintű kormányvizsgálatot rendelte el a terrortámadás körülményeinek kiderítésére.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Március 18-i kabinetülésen egyetértettünk, hogy vizsgálatot indítunk a Christchurch-i mecsettámadással összefüggésben. A kormány egyetértett, hogy parlamenti bizottság vizsgálja az ügyet. Miközben az új-zélandiak és a muszlimok világszerte gyászolnak és együtt éreznek egymással, jogosan teszik fel a kérdéseket, hogyan történhetett meg itt ez a terrortámadás. Ez olyan kérdéseket is érint, mint a félautomata fegyverek, a közösségi média szerepe, valamint a hírszerzési és biztonsági szolgálatok szerepe. Vannak olyan kérdések, amelyeket én is feltettem, és válaszokat szeretnék. A vizsgálat kiterjed arra is, mit tehettünk, vagy kellett volna tennünk, hogy megakadályozzuk a támadást” – monda Jacinda Ardern, új-zélandi miniszterelnök.

A szigetország kormánya már a múlt héten döntött arról, hogy azonnal megkezdi minden katonai jellegű félautomata és automata fegyver, és az azok átalakításához szükséges eszköz betiltását. A tervek szerint a rendőrség engedélye nélkül senki nem vásárolhat majd fegyvert. Azoknak, akiknek már van fegyvere, visszavásárlási programot hirdetnek. Erre 20-40 milliárd forintnak megfelelő új-zélandi dollárt fordítanak. Aki a türelmi időszak végéig nem adja vissza a fegyverét, akár 3 évig terjedő börtönbüntetésre is számíthat.