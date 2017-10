Új útvonalat találtak a csempészek

REGGELI JÁRAT CSÜTÖRTÖKÖN IS 5:50-TÕL! A MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA. TERVEZETT TÉMÁINK: 6:30 A FÕVÁROS VEZETÉSE IS MEGFUTAMODOTT A NÉPSZAVAZÁS ELÕL VENDÉG: PATAKI MÁRTON BUDAPESTI ELNÖK, EGYÜTT. 6:40 A JEGYBANK NYERESÉGE IS ELVESZÍTI KÖZPÉNZ JELLEGÉT - VENDÉG: SZAKÁCS LÁSZLÓ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, MSZP. 7:40 EGYOLDALÚ AGRÁRKAMARAI VÁLASZTÁS VENDÉG: OROSZ SÁNDOR JOGTANÁCSOS, MOSZ. 8:30 A PERONON: GAUDI-NAGY TAMÁS A NEMZETI JOGVÉDÕ SZOLGÁLAT ÜGYVEZETÕJE. HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS A RÓMAI-PART MENTI VÉDMÛVET TÁMOGATÓ HATÁROZATOT. MSZP: A BUDAPESTIEK DÖNTSENEK A RÓMAI-PARTI GÁT NYOMVONALÁRÓL! LMP: A VÁROSVEZETÉS LUXUS LAKÓPARKOK ÉRDEKÉT SZOLGÁLJA A RÓMAI-PARTON. LÁZÁR JÁNOS: A KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE AZ ÉLETMINÕSÉG-JAVÍTÁS EGYIK LEGFONTOSABB FELTÉTELE. AZ MLSZ KEDDEN ELFOGADTA BERND STORCK SZÖVETSÉGI KAPITÁNY LEMONDÁSÁT. DAVID KOSTELANCIK AZ USA NAGYKÖVETSÉGÉNEK ÜGYVIVÕJE: NEM SZÛNT MEG, DE FOKOZATOSAN SZÛKÜL A SAJTÓSZABADSÁG MAGYARORSZÁGON. KKM: AZ AMERIKAI DIPLOMATÁK TÁJÉKOZATLANOK, INKÁBB AZ UKRÁN NYELVTÖRVÉNNYEL FOGLALKOZZANAK! GULYÁS GERGELY FIDESZ-FRAKCIÓVEZETÕ: A PARLAMENT A FELSÕOKTATÁSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁVAL ELFOGADTA A VELENCEI BIZOTTSÁG KRITIKÁJÁT. CEU: A HATÁRIDÕ MEGHOSSZABÍTÁSÁVAL A KORMÁNY FÖLÖSLEGESEN TARTJA BIZONYTALANSÁGBAN AZ EGYETEMET. FIDESZ: A GYERMEKEK VÉDELMÉBEN TOVÁBB SZIGORÍTANÁK A BÜNTETÕ-TÖRVÉNYKÖNYVET. AZ MSZP GÚNYOS KÖZLEMÉNYT ADOTT KI GRÉCZY ZSOLT DK-SZÓVIVÕ ELLEN, A PÁRTELNÖK EZÉRT KEDDEN MEGVÁLT A KÖZLEMÉNYT KIADÓ NYAKÓ ISTVÁN SAJTÓFÕNÖKTÕL. AZ EGYSÉGES MAGYARORSZÁGI IZRAELITA HITKÖZSÉG TULAJDONÁBA KERÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY EGYETEM. AZ MI5 VEZÉRIGAZGATÓJA SZERINT AZ ELMÚLT 4 ÉVBEN HÚSZ, AZ UTÓBBI HÉT HÓNAPBAN HÉT NAGY-BRITANNIAI TERRORTÁMADÁSI KÍSÉRLETNEK SIKERÜLT ELEJÉT VENNI. SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER: A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK KÖZÜL SZERBIÁVAL VAN A LEGJOBB DIPLOMÁCIAI ÉS GAZDASÁGI KAPCSOLATUNK. PAVLO KLIMKIN UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER: MAGYARORSZÁG LEHET AZ EGYETLEN ORSZÁG, AMELLYEL NEM SIKERÜL MAJD MEGÁLLAPODNI AZ ÚJ OKTATÁSI TÖRVÉNY KAPCSÁN. ÖNKÉNYESEN ÍTÉLTÉK EL ALEKSZEJ NAVALNIJ ELLENZÉKI POLITIKUST ÉS TESTVÉRÉT 2014-BEN OROSZORSZÁGBAN DÖNTÖTT AZ EJEB. NAGYSZABÁSÚ ELLENZÉKI TÜNTETÉST TARTOTTAK A KIJEVI PARLAMENT ELÕTT A POLITIKAI REFORMOK FOLYTATÁSÁÉRT. A MEGMOZDULÁSON TÜNTETÕK EGY CSOPORTJA MEGPRÓBÁLT ÁTHATOLNI A RENDÕRÖK ÁLTAL FELÁLLÍTOTT FÉMKORDONON, ÉS ÖSSZECSAPTAK A RENDFENNTARTÓKKAL. AZ UKRÁN HÁZELNÖK FELSZÓLÍTOTTA A KIJEVI TÜNTETÕKET A PARLAMENT BLOKÁDJÁNAK BESZÜNTETÉSÉRE. HILLARY CLINTON: VESZÉLYESEK A HÁBORÚS FENYEGETÉSEK ÉSZAK-KOREÁVAL SZEMBEN. WASHINGTON: KÉTPÁRTI EGYEZSÉG SZÜLETETT AZ OBAMACARE FONTOS ELEMEINEK MEGÕRZÉSÉRÕL. FELFÜGGESZTETTE DONALD TRUMP HARMADIK RENDELETÉT A BEUTAZÁSOK KORLÁTOZÁSÁRÓL EGY HAWAII SZÖVETSÉGI BÍRÓ. EGY FRANCIA SZÉLSÕJOBBOLDALI CSOPORT POLITIKUSOK ÉS MECSETEK ELLEN TERVEZETT MERÉNYLETET, TÍZ EMBERT VETTEK ÕRIZETBE. TÖBB SZÁZAN KÖVETELTEK IGAZSÁGOT A MEGGYILKOLT ÚJSÁGÍRÓNÕ ÜGYÉBEN MÁLTÁN. AZ IRÁNI VEZÉRKARI FÕNÖK ÓVA INTETTE IZRAELT SZÍRIA LÉGTERÉNEK ÉS TERÜLETÉNEK MEGSÉRTÉSÉTÕL. 10-EN MEGHALTAK A MOSZULI GÁTNÁL, A TIGRIS FOLYÓNÁL A SÍITA TÁMOGATÁSÚ IRAKI HADSEREG ÉS A KURDOK KÖZTI ÖSSZECSAPÁSBAN. AZ IRAKI ELNÖK SÜRGÕSEN PÁRBESZÉDRE SZÓLÍTOTTA FEL A BAGDADI KÖZPONTI KORMÁNYT ÉS AZ AUTONÓM KURDISZTÁN ERBÍLI SZÉKHELYÛ VEZETÉSÉT. 41-RE EMELKEDETT A KALIFORNIAI TÛZVÉSZ HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, 3 MEGYÉBEN 86 EZER HEKTÁRNYI TERÜLET ÉGETT LE. LEMONDOTT A PORTUGÁL BELÜGYMINISZTER AZ ERDÕTÜZEK MIATT. MADAGASZKÁRON EGY HÉT ALATT CSAKNEM KÉTSZERESÉRE, 74-RE NÕTT A PESTISJÁRVÁNY HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA. AUTÓ ÉS KISTEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT A 3-AS FÕÚTON KERECSEND ÉS FÜZESABONY KÖZÖTT, EGY EMBER MEGHALT. HÁZKUTATÁST TARTOTT A RENDÕRSÉG A SZCIENTOLÓGIAI EGYHÁZ BUDAPESTI KÖZPONTJÁBAN. AZ ÜGYBEN SZEMÉLYES ADATTAL VISSZAÉLÉS ÉS MÁS BÛNCSELEKMÉNYEK GYANÚJA MIATT FOLYIK NYOMOZÁS ISMERETLEN TETTES ELLEN. ORFK: HAZATÉRT A SZERBIÁBAN ÉS MACEDÓNIÁBAN SZOLGÁLATOT TELJESÍTÕ RENDÕRÖK ÚJABB CSOPORTJA. FELBORULT EGY KAMION SZERDÁN AZ M60-AS AUTÓPÁLYÁN PÉCS KÖZELÉBEN, A SOFÕR SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT. MEGSÉRÜLT EGY MOTOROS, AKI AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT BUDAPEST XIII. KERÜLETÉBEN A VÁCI ÚT ÉS A DÓZSA GYÖRGY ÚT KERESZTEZÕDÉSÉBEN. LEÁLLÓSÁVBAN VESZTEGLÕ AUTÓBA ROHANT EGY NYERGES VONTATÓ AZ M1-ESEN TATA TÉRSÉGÉBEN, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. KISBUSSZAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ AZ M6-OS AUTÓPÁLYÁN DUNAFÖLDVÁR KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.