Új törvényjavaslattal lépne fel az illegális lakásfoglalókkal szemben az olasz jobboldal + videó

Nagyobb védelmet kaphatnak az olasz ingatlantulajdonosok az illegális lakásfoglalókkal szemben - ez a terve az olasz jobboldalnak.

A legnagyobb kormánypárt a kilakoltatások végrehajtására egy külön hatóságot hozna létre, amely a dokumentumok értékelése után végrehajtási végzést adna ki az ingatlan kiürítésére, 30 napon belül végre kell hajtani.

A szélsőbaloldali Ilaria Salis 20 éven keresztül foglalt el illegálisan egy milánói ingatlant. Az antifa nő tekintélyelvűnek nevezte a jobboldal új törvényjavaslatát.