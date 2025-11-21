Új törvény Lengyelországban: a haditengerészet és a légierő önvédelemből tüzet nyithat

Megosztás itt:

A védelmi tárca által "biztonságos Baltikumnak" nevezett, a 460 fős szejm jelen lévő képviselői által leadott 263 igen és két nem szavazattal, 172 tartózkodás mellett elfogadott törvény egyik pontja felhatalmazza a haditengerészet és a légierő egységeinek parancsnokait, hogy önvédelemből - az operatív parancsnok előzetes jóváhagyásával - akár tüzet is nyithassanak annak érdekében, hogy megvédjék a határőrség, a rendőrség, illetve a fegyveres erők tulajdonában lévő létfontosságú infrastruktúra mellett a légi eszközöket, illetve a hajókat.

A törvény egy másik lényeges pontja felhatalmazza a lengyel haditengerészet egységeit arra, hogy - a nemzetbiztonság erősítése és a gyorsabb válaszadás érdekében - az ország felségvizein kívül is hajthassanak végre műveleteket.

Mindemellett bővíti azon feltételek körét, amelyek engedélyezik a lengyel erők számára külföldi műveletek végrehajtását: az olyan missziók mellé, mint a szövetségesek támogatása, a békefenntartás vagy a terrorizmus elleni küzdelem, bekerültek "a Lengyel Köztársaság biztonságának erősítését célzó tevékenységek" is.

A törvény szövege továbbá pontosítja az eljárást a légtérbe behatoló rakéták elfogasával kapcsolatban, a határőrség mellett a haditengerészet számára is megengedi a külföldi hajók ellenőrzését, valamint bővíti a határőrségnek a létfontosságú infrastruktúra védelmére vonatkozó jogköreit is.

A tartózkodók többségükben a fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) párt képviselői közül kerültek ki.

