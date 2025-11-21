Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 21. Péntek Olivér napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver hangoló

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Új törvény Lengyelországban: a haditengerészet és a légierő önvédelemből tüzet nyithat

2025. november 21., péntek 14:26 | MTI
Oroszország Háború Ukrajnában lengyel haditengerészet

Lengyelországban a parlament alsóháza (szejm) pénteken jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely felhatalmazza a Balti-tenger térségében szolgáló haditengerészeti és határőrségi erőket, hogy akár fegyverrel is megvédjék az ott található létfontosságú infrastruktúrát.

  • Új törvény Lengyelországban: a haditengerészet és a légierő önvédelemből tüzet nyithat

A védelmi tárca által "biztonságos Baltikumnak" nevezett, a 460 fős szejm jelen lévő képviselői által leadott 263 igen és két nem szavazattal, 172 tartózkodás mellett elfogadott törvény egyik pontja felhatalmazza a haditengerészet és a légierő egységeinek parancsnokait, hogy önvédelemből - az operatív parancsnok előzetes jóváhagyásával - akár tüzet is nyithassanak annak érdekében, hogy megvédjék a határőrség, a rendőrség, illetve a fegyveres erők tulajdonában lévő létfontosságú infrastruktúra mellett a légi eszközöket, illetve a hajókat.

A törvény egy másik lényeges pontja felhatalmazza a lengyel haditengerészet egységeit arra, hogy - a nemzetbiztonság erősítése és a gyorsabb válaszadás érdekében - az ország felségvizein kívül is hajthassanak végre műveleteket.

Mindemellett bővíti azon feltételek körét, amelyek engedélyezik a lengyel erők számára külföldi műveletek végrehajtását: az olyan missziók mellé, mint a szövetségesek támogatása, a békefenntartás vagy a terrorizmus elleni küzdelem, bekerültek "a Lengyel Köztársaság biztonságának erősítését célzó tevékenységek" is.

A törvény szövege továbbá pontosítja az eljárást a légtérbe behatoló rakéták elfogasával kapcsolatban, a határőrség mellett a haditengerészet számára is megengedi a külföldi hajók ellenőrzését, valamint bővíti a határőrségnek a létfontosságú infrastruktúra védelmére vonatkozó jogköreit is.

A tartózkodók többségükben a fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) párt képviselői közül kerültek ki.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

További híreink

Kapu Tibor megszólal az elhízás-járványról – a tudósok is felkapták a fejüket

Megyeri Jonatán: Egy olyan régióban élünk, ahol az embereknek még nem mentek el otthonról + videó

PMS-barát étkezés: mit kerülj és mit részesíts előnyben, ha szeretnéd enyhíteni a kellemetlen tüneteket?

Mennyire ismeri Schwarzenegger ikonikus filmjeit? A legtöbben csak 3 pontot érnek el!

Sydney van den Bosch végre megmutatta újszülött kislányát – Fotó

Menekíti a pénzét Soros György - mit tud a milliárdos?

Szoros határidőt szabna az ukrán elnöknek Donald Trump, az európaiak megint a partvonalra szorulnak + videó

A családjukért is játszanak – rögös út van a ZTE braziljai mögött

Kiderült, hogy melyik a legkedveltebb magyar borvidék

További híreink

Kiderült, hogy melyik a legkedveltebb magyar borvidék

Fájdalmas döntést hozott az Országgyűlés Szabó Tímeára nézve + videó

Beigazolódtak a tippek: Karácsony az MSZP üdvöskéjét választja helyettesének

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Történelmi szembenézés Keszthelyen: Lázár János szerint az állam vált hűtlenné a saját polgáraihoz, nem fordítva
2
Az elődöntőben megalázták a szervezők, mégis ő lett Miss Universe + videó
3
3,4 milliárdos függetlenség: Brüsszel ennyiért vette meg a Telexet, hogy a magyar kormányt támadja + videó
4
A projektmenedzser lebukott: Magyar Péter orra már a Holdig ér – Bohár Dániel helyretette a notórius hazudozót + videó
5
Megszólalt a budapesti békecsúcsról Orbán Viktor
6
Francia vezérkari főnök: fel kell készülniük arra, hogy gyerekeink meghalhatnak a fronton + videó
7
Főispáni döntés jöhet: Sára Botond figyelmeztet, a főpolgármesternek december 8-ig van ideje, különben vége a játéknak + videó
8
Őszinte futballvita a miniszterelnökkel: Rossi sorsa, a grundok és a magyar stílus + videó
9
Összeomlott a brüsszeli hazugsággyár: Már Washington is területi engedményekről és békéről tárgyal – Orbán Balázs a fordulatról
10
Budapest helyett Brüsszel: Karácsony Gergely árnyék-külügyminisztert játszik, miközben a főváros rohad + videó

Legfrissebb híreink

Már a Katasztrófavédelem is figyelmeztet a hétvégi havazásra

Már a Katasztrófavédelem is figyelmeztet a hétvégi havazásra

 A jármű műszaki állapotának, az üzemanyag mennyiségének ellenőrzésére, feltöltött mobiltelefon, élelmiszer, ital, plusz kabát és egy takaró biztosítására hívta fel a következő napokban útnak induló gépjárművezetők figyelmét a Katasztrófavédelem.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Orbán Viktor: A magyarok pénze a magyaroké + videó

Orbán Viktor: A magyarok pénze a magyaroké + videó

 Orbán Viktor a Kossuth rádióban azt mondta hogy Ursula von der Leyen újabb 135 milliárd eurót vár a tagállamoktól Ukrajna támogatására. A kormányfő azt mondta: ez az ötlet komoly összegeket venne ki a magyar költségvetésből.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!