Új tervet dolgozott ki titokban az ukrajnai háború lezárására a Trump adminisztráció + videó
2025. november 19., szerda 15:40
| Hír TV
Egy amerikai tisztviselő elmondta, hogy a Fehér Ház megkezdte az európai tisztviselők tájékoztatását a javaslatról. Brüsszelben azonban továbbra is Ukrajna további támogatásán dolgoznak a béketeremtés helyett.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Két ember meghalt, egy további pedig megsebesült abban a terrortámadásban, amelyet ismeretlen fegyveresek követtek el kedd este a nyugat-nigériai Kwara államban található Ekuru város keresztény templomában, egy élőben közvetített istentisztelet közben - közölte szerdára virradó éjjel a helyi rendőrség.
A ukrán sajtó közben már arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij nagyhatalmú kabinetfőnöke is szerepelhet a lehallgatott politikusok és üzletemberek között. Andrij Jermak lemondását már Zelenszkij pártjából is követelik.