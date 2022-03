Új taktikával hosszú ostromokra készülnek az oroszok

Megosztás itt:

Az oroszok mintegy 25 kilométerre lehetnek a városközponttól, és várhatóan a következő hetekben megpróbálják bekeríteni a várost.

hirdetés

A brit hírszerzés jelentése ellentétben áll a The Wall Street Journal értesüléseivel, amely névtelenül nyilatkozó amerikai tisztségviselőkre hivatkozva arról írt, hogy Vlagyimir Putyin taktikát váltott, és már nem célja feltétlenül bevenni Kijevet.

Ehelyett megtartanák a délen és keleten elfoglalt területeket, és kicsikarnák az ukrán vezetéstől, hogy ismerjék el ezeket.

Ezzel egyrészt szárazföldi kijáratot biztosítanának a Krím félszigetnek, másrészt kiterjesztenék a szakadár „népköztársaságok” területeit. A Biden-adminisztráció szerint ez nem jelenti az eredeti tervek feladását, az ukrán főváros kérdése még nyitott.

Katonai értékelésünk szerint úgy tűnik, hogy visszatér az ostromtaktikához

– nyilatkozta az egyik forrás. Arra számítanak, hogy ez a váltás hetekig, sőt akár hónapokig elhúzódó harcokat hozhat, gyakran távoli tüzérségi- és rakétatámadásokkal. Szakértők korábban megkérdőjelezték, hogy az oroszok tudnak-e megfelelő erőket mozgósítani az egykor hárommilliós település teljes bekerítéséhez. A villámháború kudarca után valószínű volt, hogy nagy veszteségekkel járó frontális roham helyett városi küzdelemre; különleges alakulatok betöréseire, a védelem lassú „puhítására” lehet számítani.

hirdetés

Az Institute for the Study of War amerikai hadtudományi kutatóintézet vasárnapi eseményeket értékelő elemzésében szintén arra figyelmeztetett, hogy Kijevnél az oroszok védelmi vonalakat – például aknamezőket – alakítanak ki, és további tüzérségi egységeket telepítenek.

Előrejelzésük szerint a támadók megpróbálják előkészíteni a terepet a tüzérség számára, mert az ukrán főváros elhúzódó, folyamatos bombázására készülnek.

Az ukrán hírszerzés is úgy tudja, hogy a Kreml már hosszú távú háborúval számol.

Magyar Nemzet