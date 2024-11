Új szelek fújnak Amerikában: Trump személyében ellenfélre találta a woke-mozgalom

Megosztás itt:

Idővel a jobboldal zászlajára tűzte a woke-izmus elleni harcot, amit a lakosság jelentős része jól fogadott. Az idei tekintélyes republikánus győzelem után sokan kifejezték reményüket, hogy 2016-tal ellentétben, amikor Donald Trump érkezése megerősítette a progresszívokat, ezúttal talán leáldozhat a woke-nak.

Vannak arra utaló jelek, hogy a józanabb demokrata pártiak is örömmel száműznék köreikből ezt az ideológiát. A választás elvesztése után többen az átideologizáltságot azonosították a kudarc egyik fő okaként.

Nem szabadott volna ennyire woke-nak lenni – ismerték el egymás után a kommentátorok. Seth Moulton, Massachusetts állam kongresszusi képviselője a The New York Timesnak úgy fogalmazott: „A demokraták túl sok időt töltöttek azzal, hogy ne sértsenek meg senkit, ahelyett hogy brutálisan őszinték lettek volna azokkal a kihívásokkal kapcsolatban, amelyekkel az amerikaiak szembenéznek.” A képviselő kitért a genderkérdésre is: „Van két kislányom, és nem akarom, hogy a sportpályán átgázoljon rajtuk egy férfi vagy korábban férfi atléta; de demokrataként félnem kellene, hogy ilyet mertem mondani.” Többen kiszúrták a választás után, hogy Alexandria Ocasio-Cortez, a párt progresszív üdvöskéje eltávolította a genderügy szimbólumának számító személyes névmásokat a közösségimédia-profiljairól.

Donald Trump már első elnöksége alatt igyekezett „woke­talanítani” a kormányzatot, azonban mivel rendeletekkel tette, amint megérkezett Joe Biden, felülírta az összeset. Most Trump is ki fogja dobni Biden rendeleteit. Ha az új elnök valóban elkötelezett a woke-izmus elleni fellépésben, akkor sokkal határozottabb eszközökhöz kell nyúlnia – írta ki Eric Kaufmann politológus a The Telegraph oldalán. Szerinte Trumpnak nem szabad leépítenie az állami bürokráciát – ahogy azt egyes tanácsadói szeretnék –, hanem meg kell reformálnia. „A problémát nem lehet orvosolni, hacsak a konzervatívok nem hódítják vissza az intézményeket: a médiát, a filmipart, az egyetemeket, az iskolákat.”

A megválasztott elnök eddig olyan személyeket jelölt a kabinetjébe, akik a saját területükön fel fognak lépni a progresszivizmus ellen.

Sok konzervatív kommentátor úgy gondolja, hogy Trump ezúttal nekimegy a DEI- (sokszínűség, méltányosság, inkluzivitás) képzéseknek. Szóvivője, Steven Cheung kijelentette: „Trump elnök világossá tette, hogy véget akar vetni a »woke« és a »sokszínű« szemétnek, amely megfertőzte az országot, és az amerikai emberek túlnyomó többsége arra szavazott, hogy tegyen is így.”

Ha megvan az eltökéltség, akkor is nagy feladat lesz Trumpnak, hogy szövetségi szinten megreformálja a rendszert, és megfelelő emberekkel töltse fel az intézményeket. Azonban a politika befolyása korlátozott: a kultúra, a cégek, a közösségi oldalak és a tudományos szféra még mindig át vannak itatva a progresszív ideológiákkal, bár egyre inkább tapasztalható kulturális ellenhullám. Egyes szakértők arra számítanak, hogy Trump győzelme felerősíti a woke oldalt, mert fűti az ellenség hatalomra jutása.

A teljes cikk a Mandiner honlapján olvasható.

Fotó: AFP