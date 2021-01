Új koronavírus mutáció, ezúttal Olaszországban

2047 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 331 768-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 118 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 10 198 főre emelkedett. Eddig csaknem 21 ezer egészségügyi dolgozót oltottak be a jelenleg működő 25 oltóponton - közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos. Az oltási tervnek megfelelően, az egészségügyi dolgozók oltása mellett ma fokozatosan megkezdődik az idősotthonok dolgozóinak és lakóinak oltása is. Meghaladta az egymilliót azoknak a száma, akik jelezték, hogy beoltatnák magukat a koronavírus-fertőzés elleni vakcinával – jelentette be Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A magyar tudás világszinten is jelentős szerephez jutott a koronavírus elleni küzdelemben - mondta a 3DHISTECH Kft. beruházását bejelentő tájékoztatón a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a vállalat készülékei kulcsszerepet játszanak a koronavírus tüneteinek diagnosztizálásában. A 2019. július elseje előtt született gyermeket örökbefogadó családoknak is megnyílik a babaváró támogatás és a jelzáloghitel elengedésének lehetősége egy módosításnak köszönhetően - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin a közösségi oldalon közzétett videójában elmondta: az otthonteremtést segítő babaváró támogatást 2019. július elsején vezették be, és most utólag élhetnek az örökbefogadók a lehetőséggel. Együttműködési megállapodást kötött a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért. A két szervezet már 2010 óta dolgozik együtt, most azonban hivatalossá vált a partnerség. KSH: Tavaly októberben a bruttó átlagkereset 397 400 forint volt, 8,8 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban; az első tízhavi bruttó átlagkereset 395 300, a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset 262 900 forintot ért el. A Politico nemzetközi lapban megjelent elemzés arra kérte Joe Biden megválasztott amerikai elnököt, hogy támogassa azokat az erőket, amelyek Lengyelország és Magyarország megbüntetését akarják elérni - közölte az igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán. Varga Judit azt írta, hogy a sajtó jól irányzott csapást vár el az amerikai vezetőtől a liberális demokrácia védelméért. A miniszter hangsúlyozta: a magyar emberek mindig megvédik a magyar demokráciát a külföldi csapásokkal szemben. „Ez most is így lesz!” Összecseng Soros György tervével a baloldal migrációs politikája - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Magyarország élőben című műsorunkban. Bakondi György szerint a belső biztonság, a határok védelme és a nemzeti szuverenitás kérdésének ügyében a pártpolitikai viták föle kellene emelkednie az ellenzéknek. Meghaladta a 86,3 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világban. 1,86 millióra nőtt a halálos áldozatok száma és több mint 48,4 millióan meggyógyultak. Az Európai Gyógyszerügynökség forgalmazásra ajánlotta az Európai Unióban az amerikai Moderna gyógyszeripari vállalat új típusú koronavírus elleni oltóanyagát. Engedélyezte a Moderna vakcinájának uniós forgalmazását az Európai Bizottság. A koronavírus elleni franciaországi oltási stratégiát nem lehet egyetlen vakcinára alapozni - mondta Clément Beaune Párizs Európa-ügyi államtitkára. Az osztrák fővárosban megkezdődött a koronavírus elleni oltási kampány második köre. A január 12-ére tervezett országos oltás kezdetét is előbbre hozták - közölte a Kurier című osztrák lap. Tovább gyorsult Ukrajnában a koronavírus-járvány terjedése, csaknem hétezer új fertőzöttet jegyeztek fel. Február végéig megérkezik az első szállítmány a Szputnyik V orosz vakcinából a boszniai Szerb Köztársaságba - jelentette be Branislav Zeljkovic, az országrész közegészségügyi intézetének igazgatója. Nagy-Britanniában egy nap alatt több mint ezer halálos áldozata volt a koronavírus-járványnak. Az eddigi zárlat nem csökkentette az aggasztóan magas koronavírus-fertőzési adatokat Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. A kínai külügyminisztérium közölte, hogy még folyik az egyeztetés az Egészségügyi Világszervezettel a koronavírus-járvány eredetének felkutatása céljából Kínába látogató szakértői csoport beutazásáról. A Donald Trump elnököt támogató washingtoni tüntetés néhány résztvevője megrohanta a kongresszusnak otthont adó Capitolium épületét, a demonstrálók összecsaptak a rendőrökkel. Nem engedélyezte a londoni központi büntetőbíróság Julian Assange, a WikiLeaks kiszivárogtató portál alapítójának szabadlábra helyezését és kiadatását az Egyesült Államoknak. Újabb, 5,3-as erősségű földrengés rázta meg Horvátországot. A horvátországi utórengést Magyarországon is érzékelni lehetett. Elfogott a rendőrség egy román férfit, aki 16 illegális bevándorlót szállított egy mikrobuszban. A Tatabányai Járásbíróság letartóztatott egy török állampolgárságú kamionsofőrt, aki a járművében 18 migránst próbált meg Romániából Magyarországon keresztül illegálisan Ausztriába juttatni. Feloldották a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága területéről induló polgári légi járművek leszállási tilalmát Magyarországon - közölte a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Férfi kosárlabda Bajnokok Ligája: Pszczólka Start Lublin (lengyel) - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 59:83 Férfi kosárlabda NB I: Egis Körmend - PVSK-Veolia 81:70; Alba Fehérvár - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 66:60; Szolnoki Olajbányász - Zalakerámia ZTE KK 88:83 Női kosárlabda NB I: Sopron Basket - Atomerőmű KSC Szekszárd 79:56 Női kézilabda NB I: FTC-Rail Cargo Hungaria - Érd 35:18; Győri Audi ETO KC - Dunaújvárosi Kohász KA 36:25; Siófok KC - Kisvárda Master Good SE 27:19 Az úszással foglalkozó swimmingworldmagazine.com kísérletet tett arra, hogy összegyűjtse a nyári, tokiói olimpián legesélyesebb női versenyzőket, a 25 fős listára egyedüli magyarként Hosszú Katinka került fel. A magyar válogatott Ilic Zoran a Telekom Veszprém férfi kézilabdaklubnál tölti a tavaszi szezont. Sorozatban a harmadik gyorsasági szakaszt nyerte meg az autósok mezőnyében a háromszoros győztes katari Nasszer al-Attijah a Szaúd-Arábiában zajló Dakar-ralin, de az összetett élén továbbra is a 13-szoros bajnok Stéphane Peterhansel áll.