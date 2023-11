Új háború valóságát teremti meg a Hezbollah

Megosztás itt:

Körülbelül negyvenezer embernek, azaz a teljes lakosságnak el kellett hagynia a libanoni határtól mindössze 3,5 kilométerre fekvő Kirjat Smona városát, valamint a környező településeket. Az evakuált lakosságot Izrael belsőbb területeire telepítették át, áthaladva a falvakon üres házakat, lehúzott redőnyöket, udvaron hagyott játékokat, székeket láttunk, és ami errefelé egyre gyakoribb: izraeli katonákat. Amióta október 7-én a Hamász palesztin terrorszervezet megtámadta Izraelt, a Libanonban működő Hezbollah is már több alkalommal lőtt ki rakétákat a közel-keleti országra. A Golán-fennsíkon állva, miközben a távolból néztük az Izrael és Libanon között húzódó határt, Gideon, a szomszédos She’ar Yashuv falu önkéntes csapatának vezetője elmondta, minden nap egyre több rakétatámadás érkezik az arab ország irányából.

Gideon szerint a támadások mögött Irán áll, a célja, hogy az iszlám forradalmat kiterjessze a Közel-Keleten, majd Európában is. A perzsa ország a Hezbollah egyik legfőbb támogatója.

Ugyanakkor arról is beszélt az önkéntes, szerinte a Hezbollah nem tudta, hogy a Hamász mikor tervezi megtámadni Izraelt és valószínűleg arról sem tudott, hogy mészárlásokat, valamint túszejtéseket terveztek – azonban a támadáshoz minden bizonnyal hozzájárultak pénzzel, valamint lőszerekkel, rakétákkal. Gideon kiemelte, a Hasszán Naszrallah vezette Hezbollah nem olyan szervezet, mint a Hamász: egy síita pártról van szó, amelynek mandátuma van a libanoni parlamentben is. Éppen ezért a szervezet számára nem mindig Irán érdekei az elsők, noha Teherán nyomást gyakorol rá – tette hozzá.

Irántól érkezhetett a Hamász taktikája?

Sarit Zehavi, az izraeli Alma kutató- és oktatási központ alapítója egészen más véleményt fogalmazott meg Irán és a Hezbollah szerepével kapcsolatban. „A Hezbollah Iránnal a háta mögött háborúba akarja belerángatni Izraelt” – szögezte le. Zehavi elmondta, az elmúlt 15 évben körülbelül 30 Hezbollah-támadásra került sor, ám az utóbbi másfél évben valami megváltozott: idén február és június között legalább 600 alkalommal közelítették meg az izraeli határt, ám azt sosem lépték át. A szakértő szerint az izraeli védelmet tesztelték.

A szakértő propagandavideókat mutatott, amelyeket a Hezbollah, valamint Irán készített azzal az üzenettel, hogy el kell pusztítani Izraelt. Ezek kapcsán elmondta, a libanoni szervezet 2014 óta közöl olyan felvételeket, amelyeken bejelölik a galileai településeket mint célpontokat: szerepel rajtuk többek között, hogy a városokban és falvakban pontosan hányan élnek. A videók másik üzenete, hogy a fegyveresek ejtsenek túszokat, akiket később élő pajzsként tudnak felhasználni. Kiemelte, már a gyermekeket is arra tanítják, hogy hűségesek legyenek az iráni vezetőkhöz.

Ugyanaz a taktika, amit most a Hamász alkalmaz – mutatott rá. Zehavi hozzátette: a stratégia nem Gázából származik, hanem Bejrútból vagy Teheránból.

„Irán a palesztinok vérét használja saját céljaiért” – hangsúlyozta. Zehavi ugyanakkor attól is tart, a Hezbollah fenyegetése újabb mészárlást jelenthet Izraelre nézve, tekintettel arra, hogy a libanoni szervezet még erősebb, mint a Hamász. „Folyamatosak a támadások, olyan, mintha háborús övezetben élnénk” – osztotta meg, milyenek a mindennapok október 7-e óta Észak-Izraelben. A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva elmondta,

északon korlátozott mértékű háború zajlik, de a Hezbollah tudja, hogy egy új háború valóságát teremti meg.

Zehavi szerint a libanoni szervezet ráadásul Szíria felől is fenyegeti Izraelt, az arab ország a Golán-fennsík túloldalán fekszik. Innen ugyanis hatalmas mennyiségben szállítják a Captagon nevű drogot többek között a Hamásznak is. A kábítószer 2015-ben vált ismertté, a nemzetközi sajtóban gyakran lehetett akkoriban olvasni arról, hogy az Iszlám Állam (ISIS) terroristái a Captagon drogot használva mészárolják le az embereket. Az október 7-i támadás után izraeli biztonsági tisztviselők is arról beszéltek, több Hamász-terroristán mutatták ki a tudatmódosító szer használatát.

Az egy hónappal ezelőtti támadás után mindenki azt találgatta, az izraeli hírszerzés hogyhogy nem tudta megakadályozni a Hamász támadását. Zehavi szerint a kérdésre a válasz az, hogy a titkosszolgálatok nem figyeltek az előjelekre és nem látták, hogy a nagy készülődés inváziót jelent.

Válogatás nélkül szedték a túszokat a Hamász-terroristák

Zehavi elvitt minket Kfar Vradimba: a város központjában műanyag székeket helyeztek egymás mellé, mindegyiken egy piros szívvel, valamint a Gázai övezetbe hurcolt izraeli túszok fotójával. A Hamász terroristái nem válogattak: időseket, fiatalokat, nőket, férfiakat, gyermekeket és csecsemőket is magukkal hurcoltak. Sorsukról október 7-e óta senki nem tud semmit.

Michal, aki a kampányt szervezte, elmondta, hogy a városból származik a 23 éves Romi Gonen is, aki a Supernova fesztiválon vett részt, amikor a fegyveresek a Gázai övezetbe hurcolták. A helyszínen találkoztunk egy idősebb házaspárral, amelynek hölgy tagja két kisgyermek, egy kilenc hónapos csecsemő és egy négyéves kisfiú nagynénje. A gyermekeket szüleikkel, Siri és Jarden Bibasszal együtt ejtették túszul. Azóta csak a férfiról hallott, róla is csak egyszer: a Hamász egyik videójában látta őt újra, miközben véres kezeit egy másik férfi hátulról fogja.

Magyar Nemzet