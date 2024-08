Új háborús helyzet alakult ki a szudzsai tranzitállomás elfoglalásával + videó

Megosztás itt:

Hortay Olivér ezekre a kérdésekre válaszolva fejtette ki véleményét:

1. A szudzsai tranzitállomás elfoglalása kapcsán sok mindenről érdemes beszélni. Maga a létesítmény az orosz gáz megmaradt kapuja Európába. Mekkora bajt okozhat, ha Kijev beváltja a fenyegetését, és elzárja a gázt?

2. Brüsszelben támogatták Kijevet, amikor elzárták a Lukoil kőolajtranzitot hazánk és Szlovákia felé, és most a gázellátás leállásával való fenyegetés kapcsán sem hallani tiltakozást az unióból. Meddig helyezheti háttérbe az európai emberek érdekét Brüsszel?

3. A Wall Street Journal írt arról, hogy maga Volodimir Zelenszkíj ukrán elnök adhatott utasítást az Északi Áramlat felrobbantására. Brüsszel ebben az ügyben sem vonta még kérdőre az ukrán elnököt. Mi állhat emögött?

4. Brüsszelből és Kijevből több esetben is olyan indoklást lehetett hallani, ha kell kényszerrel is leválasztják az uniós tagországokat az orosz gázról. A bizottság azonban most épp egy alternatív, tiszta energiaimport lehetőségét torpedózhatja meg. A hírek szerint belekötött a Fekete-tengeri áramvezeték projektbe, amely azeri árammal látná el hazánkat és az uniót. Ezt korábban támogatta. Mi történt?