2025. 09. 30. Kedd
Külföld

Új fordulat a háborúban: Gripeneket is kaphat Ukrajna

2025. szeptember 30., kedd 10:10 | Magyar Nemzet
Ukrajna Gripen

Kijev már nem elégszik meg az F–16-osokkal, a svéd vadászgépek is felkerültek a kívánságlistára.

  • Új fordulat a háborúban: Gripeneket is kaphat Ukrajna

Ukrajna Gripen vadászgépeket kap Svédországtól – erősítette meg hétfőn az ukrán védelmi minisztérium. A BBC ukrán kiadásának adott interjúban Ivan Havriljuk altábornagy, a védelmi miniszter első helyettese egy riporter kérdésére megerősítette, hogy a Gripenek is azok között a vadászgépek között lesznek, amelyeket Kijev kap – írta a Kiyv Post.

A riporter először az időkeretről és a mennyiségről kérdezett, amire Havriljuk azt mondta, hogy az érkezésekor láthatóak lesznek az égen, a részleteket azonban nem árulta el.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Háború Ukrajnában

Kapcsolódó tartalmak

