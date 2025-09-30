Új fordulat a háborúban: Gripeneket is kaphat Ukrajna

Megosztás itt:

Ukrajna Gripen vadászgépeket kap Svédországtól – erősítette meg hétfőn az ukrán védelmi minisztérium. A BBC ukrán kiadásának adott interjúban Ivan Havriljuk altábornagy, a védelmi miniszter első helyettese egy riporter kérdésére megerősítette, hogy a Gripenek is azok között a vadászgépek között lesznek, amelyeket Kijev kap – írta a Kiyv Post.

A riporter először az időkeretről és a mennyiségről kérdezett, amire Havriljuk azt mondta, hogy az érkezésekor láthatóak lesznek az égen, a részleteket azonban nem árulta el.

