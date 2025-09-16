Keresés

Új állomásához érkezett a Trump által tető alá hozott ukrán ritkaföldfém üzlet

2025. szeptember 16., kedd 10:35 | Világgazdaság
Ukrajna Egyesült Államok ukrán ritkaföldfémek titán cirkónium hafnium

Az Egyesült Államok képviselőinek bemutatták Ukrajna első olyan bányászati lelőhelyeit, amelyek az ország újjáépítését célzó befektetési alap induló projektjei lehetnek. Olekszij Szobolev gazdasági miniszter szerint az ukrán ritkaföldfémek közül a titán-, cirkónium- és hafniumkitermelés stratégiai jelentőséggel bírhat az ország gazdasági és ipari jövője szempontjából.

  • Új állomásához érkezett a Trump által tető alá hozott ukrán ritkaföldfém üzlet

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

Ukrajna bemutatta az első olyan lelőhelyeket az Egyesült Államok képviselőinek, amelyek a Ukrajna Újjáépítési Befektetési Alapjának induló projektjei lehetnek – számolt be Olekszij Szobolev ukrán gazdasági miniszter a Facebook-oldalán.

A miniszter Kirovohrad régióba látogatott el az amerikai delegációval, hogy felmérjék a bányászati és feldolgozási beruházások lehetőségeit a régióban.

Elmondása szerint megvizsgálták a Birzulivszkij Bányászati ​​és Feldolgozó Üzemet, valamint a Likarivszke lelőhelyet. Ezeket  ígéretes helyszínekként a felek az Alap projektportfóliójába szánják.

„Itt elsősorban titánércet bányásznak, és a jövőben cirkóniumérc-kitermelést is terveznek. Ezenkívül vannak potenciális hafnium-lelőhelyek is – ez az egyik ritkaföldfém, amelyet a nukleáris energiában, a repülőgépiparban és más területeken használnak” – tette hozzá Szobolev.

Emlékeztetett arra, hogy Ukrajna a világ egyik kulcsfontosságú titánszállítója, amelyet a védelmi, repülőgépipari és high-tech iparágakban használnak, és amelyre óriási a kereslet az Egyesült Államokban, valamint Európa és Latin-Amerika országaiban is.

Fotó: Shutterstock

