Új állomásához érkezett a Trump által tető alá hozott ukrán ritkaföldfém üzlet

Ukrajna bemutatta az első olyan lelőhelyeket az Egyesült Államok képviselőinek, amelyek a Ukrajna Újjáépítési Befektetési Alapjának induló projektjei lehetnek – számolt be Olekszij Szobolev ukrán gazdasági miniszter a Facebook-oldalán.

A miniszter Kirovohrad régióba látogatott el az amerikai delegációval, hogy felmérjék a bányászati és feldolgozási beruházások lehetőségeit a régióban.

Elmondása szerint megvizsgálták a Birzulivszkij Bányászati ​​és Feldolgozó Üzemet, valamint a Likarivszke lelőhelyet. Ezeket ígéretes helyszínekként a felek az Alap projektportfóliójába szánják.

„Itt elsősorban titánércet bányásznak, és a jövőben cirkóniumérc-kitermelést is terveznek. Ezenkívül vannak potenciális hafnium-lelőhelyek is – ez az egyik ritkaföldfém, amelyet a nukleáris energiában, a repülőgépiparban és más területeken használnak” – tette hozzá Szobolev.

Emlékeztetett arra, hogy Ukrajna a világ egyik kulcsfontosságú titánszállítója, amelyet a védelmi, repülőgépipari és high-tech iparágakban használnak, és amelyre óriási a kereslet az Egyesült Államokban, valamint Európa és Latin-Amerika országaiban is.

Fotó: Shutterstock