Ügyvezető kormányfő lehet lemondása után Babis

Másodszor is Andrej Babist bízza meg az új cseh kormány megalakításával Milos Zeman államfő. Andrej Babis első kisebbségi kormánya múlt hét kedden nem kapott bizalmat a parlamenti alsóházban, és másnap lemondott. A kormány lemondását az államfő hivatalosan most fogja elfogadni, és várható, hogy ügyvezetői teendőkkel bízza meg az új kabinet megalakulásáig. Milos Zeman ezt azzal indokolta, hogy Babis pártja fölényes győzelmet aratott az októberi választáson. A téma előkerült a cseh elnökjelölti vitában is. Zeman kihívója, Jiri Drahos azt mondta: ő azért nem nevezné ki kormányfőnek Babist, mert büntetőjogi eljárás alatt áll, hiszen a rendőrség az uniós támogatással való visszaéléssel gyanúsítja. A parlamenti alsóház a múlt héten felfüggesztette Babis mentelmi jogát, aki maga is ezt kérte.