Úgy tűnik, az európai vezetőknek a kispad jutott Washingtonban + videó

A küldöttség tagjai között van Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Alexander Stubb finn elnök és Mark Rutte, a NATO főtitkára.

Fekete Rajmund, Amerika-szakértő a találkozó kapcsán elmondta, az európai vezetőket az amerikai elnök protokollfőnöke, míg magát Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt személyesen Donald Trump fogadta, amit bizonyos értelemben jelzésértékűnek is lehet nevezni.

Fotó: Donald Trump amerikai (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet fog a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában tartott megbeszélésükön 2025. augusztus 18-án. MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson