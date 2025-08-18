Keresés

2025. 08. 18. Hétfő
Úgy tűnik, az európai vezetőknek a kispad jutott Washingtonban + videó

2025. augusztus 18., hétfő 20:02 | HírTV
Washington Donald Trump Volodimir Zelenszkij

Magyar idő szerint hétfő este hét órakor találkozott egymással az amerikai és az ukrán elnök Washingtonban. Volodimir Zelenszkijt többek között az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is elkísérte. 

  • Úgy tűnik, az európai vezetőknek a kispad jutott Washingtonban + videó

A küldöttség tagjai között van Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Alexander Stubb finn elnök és Mark Rutte, a NATO főtitkára.

Fekete Rajmund, Amerika-szakértő a találkozó kapcsán elmondta, az európai vezetőket az amerikai elnök protokollfőnöke, míg magát Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt személyesen Donald Trump fogadta, amit bizonyos értelemben jelzésértékűnek is lehet nevezni.

Teljes beszélgetés: 

Fotó: Donald Trump amerikai (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet fog a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában tartott megbeszélésükön 2025. augusztus 18-án. MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

Donald Trump: A háború véget fog érni

 Az amerikai elnök ezt a Zelenszkijjel folytatott tárgyalás után jelentette ki újságírói kérdésre válaszolva. Donald Trump a sajtótájékoztató végén elárulta: a megbeszélés után beszélni fog telefonon Vlagyimir Putyinnal.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

