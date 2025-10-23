Keresés

Külföld

„Üdvözlünk az otthonodban”– így várták Volodimir Zelenszkijt Brüsszelben + videó

2025. október 23., csütörtök 16:10 | HírTV
EU-csúcs Brüsszel Volodimir Zelenszkij üdvözlés

Brüsszelben tárgyalnak ma az uniós állam- és kormányfők. A többi között a közös védelmi ütemtervről és a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról is egyeztetnek a vezetők. A csúcstalálkozón Volodimir Zelenszkij is részt vesz.

  • „Üdvözlünk az otthonodban”– így várták Volodimir Zelenszkijt Brüsszelben + videó

Heves viták várhatóak az Európai Tanács csütörtöki ülésén. A vezetők 140 milliárd eurós kártérítési kölcsönről tárgyalnak, amelyet Ukrajnának nyújtanának a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával. Minden szem a belga miniszterelnökre szegeződik, aki hevesen bírálta a tervet, mivel Belgium rendelkezik a legtöbb ilyen vagyoneszközzel.

Az uniós csúcstalálkozón részt vesz az ukrán elnök is. Volodimir Zelenszkij szerint az Uniónak még nagyobb nyomást kell gyakorolnia az orosz gazdaságra.

Közben az EU bővítési biztosa Brüsszelben ismételten sürgette Ukrajna uniós csatlakozását. Marta Kos állítja, hogy Európát meg kell védeni Oroszországtól, szerinte Ukrajna ezért is folytatja a küzdelmet. 

