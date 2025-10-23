„Üdvözlünk az otthonodban”– így várták Volodimir Zelenszkijt Brüsszelben + videó

Megosztás itt:

Heves viták várhatóak az Európai Tanács csütörtöki ülésén. A vezetők 140 milliárd eurós kártérítési kölcsönről tárgyalnak, amelyet Ukrajnának nyújtanának a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával. Minden szem a belga miniszterelnökre szegeződik, aki hevesen bírálta a tervet, mivel Belgium rendelkezik a legtöbb ilyen vagyoneszközzel.

Az uniós csúcstalálkozón részt vesz az ukrán elnök is. Volodimir Zelenszkij szerint az Uniónak még nagyobb nyomást kell gyakorolnia az orosz gazdaságra.

Közben az EU bővítési biztosa Brüsszelben ismételten sürgette Ukrajna uniós csatlakozását. Marta Kos állítja, hogy Európát meg kell védeni Oroszországtól, szerinte Ukrajna ezért is folytatja a küzdelmet.