Tűzparancs mellett, de békésen telt a délután Párizsban

Békésen tüntettek Párizsban az Emmanuel Macron francia elnök távozását követelő sárgamellényesek. A korábbi összetűzések helyszínein, így a párizsi Champs-Élysées sugárúton betiltották a tüntetést, miközben minden korábbinál több rendőrt vezényeltek az utcákra. Most először a katonaságot is mozgósították, akik tűzparancsot is kaptak, ha életveszélyes helyzet alakulna ki.

A becsületért – ezt írta sárga plakátjára egy tüntető a sárgamellényes mozgalom 19-ik tiltakozó akcióján, amelyet Páriszban ezúttal nem nem a Diadalívnél, hanem az Eiffel toronynál szerveztek. A Champs Elyseen való tüntetést a prefektúra tiltotta be a korábbi erőszakos összecsapások, rongálások és gyújtogatások megelőzése érdekében.

A tiltás ellenére is el kellene mennünk a Champs Elysee-re. Ha nem így teszünk, akkor minden helyszínt be fognak tiltani. Még a bírság ellenére is oda kellene mennünk – e szavakkal elégedetlenkedett a magát Thierry keresztnevén bemutató építőipari munkás.

A tüntetők nagy többsége tudomásul vette a tiltást, csak páran vonultak át az elegáns sugárútra tüntetni. A rendőrök 51 embert büntettek meg 135 euróra, majd eltávolították őket a tiltott körzetből.

De nem csak ennyiben szigorított a kormány. A rendőrök mellett immár katonák is ügyelnek a közintézmények biztonságára, és amennyiben úgy ítélik meg, hogy emberéletek kerülnek veszélybe, akkor a katonák – a tűzparancsnak megfelelően - fegyvereiket is használhatják. A kormány még az Őrszem nevű terrorelhárítási művelet keretében járőröző katonákat is mozgósította a sárga mellényesek ellen.

A szigorítások megtették hatásukat: a tömeg békésen vonult a montmartre-i Szent Szív Bazilikához. A felvonulók között ezúttal nem lehetett látni arcukat elfedő, bukósisakos, feketébe öltözött szélsőbaloldali, anarchista fiatalokat, akik a korábbi tüntetések során a legfőbb felelősei voltak a rombolásnak és az erőszaknak.