Tűzharc tört ki egy fegyverboltban New Orleans külvárosában

A parlament hétfőn dönt a veszélyhelyzet meghosszabbításáról. Varga Judit indítványában a veszélyhelyzetben alkotott rendeletek hatályának meghosszabbítására tesz javaslatot. Az igazságügyi miniszter hangsúlyozta: a kabinet alapvető célja a magyar emberek életének és egészségének megvédése, valamint a gazdasági károk mérséklése és a munkahelyek megőrzése. 2995 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 400 111-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 107 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 14 252 főre emelkedett. Minél több ember, minél gyorsabb beoltásával lehet csökkenteni a koronavírus-járvány harmadik hullámának nagyságát - közölte Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Megjelent az OGYÉI honlapján a kínai Sinopharm-vakcina alkalmazási előírása, a jövő héten elkezdődhet vele az oltás. Szerdától két hét alatt több mint 465 ezer koronavírus elleni oltás beadására van lehetőség, ez több, mint amennyi embert eddig összesen beoltottak - közölte György István, az oltási munkacsoport vezetője. Gőzerővel zajlik az idősotthonokban a koronavírus elleni oltás az ország számos pontján, mellettük a 18 és 60 év közötti krónikus betegeket is folyamatosan oltják a háziorvosi praxisokban. Folyamatosan emelkedik az oltásra regisztrálók szám, már 2 millió 265 ezren jelezték, hogy élni szeretnének a lehetőséggel. Már több mint 220 ezren töltötték ki az újraindításról szóló konzultációs online kérdőívet. Egyetlen európai országban sincs hosszabb időtartamú hiteltörlesztési moratórium, mint Magyarországon, a magyar program 15 hónapig nyújt segítséget a családoknak - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Ha a baloldalon múlna, keddtől már a hitelmoratórium sem élne, hiszen bejelentették, hogy nem hajlandóak megszavazni a veszélyhelyzet meghosszabbítását - hangsúlyozta a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc kiemelte: az ellenzék eddig is akadályozta a védekezést, veszélybe sodorva ezzel a magyar családok megélhetését. Emlékeztetett: Gyurcsányék adóemelésekkel és megszorításokkal kezelték a válságot. A Fidesz-KDNP a koronavírus-járvány miatt kialakult válságban is megvédi a magyar családokat és vállalkozásokat, és július elsejéig meghosszabbította a gazdaság-újraindítási akcióterv részeként bevezetett hitelmoratóriumot - közölte Nacsa Lőrinc. Az emberi erőforrások minisztere reagált az ellenzék által pánikkormányzásnak hívott hazai intézkedésekre. Kásler Miklós szerint, ha ezt nevezi az ellenzék pániknak, akkor ennél rosszabb Magyarországon soha ne történjen. A miniszter példaként említette Szlovákia helyzetét, ahol az elhamarkodott döntések végeredménye az lett, hogy a fele akkora országban ugyanannyi a fertőzött, mint Magyarországon. Már lezárt ügyeket venne elő újra a magyar hatóságok megkerülésével Donáth Anna. A momentumos EP-képviselő az ATV-ben azt mondta,a jogállamisági mechanizmus keretébe tartozó ügyeket akar az Európai Bizottság elé vinni, és új eljárásokat kezdeményezni Magyarország ellen. A kormány után már a Mátraaljai Munkaadók Egyesületét is támadja Gyöngyös oltásbotrányba keveredett baloldali polgármestere. Hiesz György kormánypártisággal vádolta meg a szervezet vezetőjét, aki együttműködést és átláthatóságot szeretne. Gyurcsány Ferenc a főnök, Jakab Péter csak kisinas a baloldalon - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője a Bayer showban. Kocsis Máté szerint az ellenzéki forgatókönyv eddig egyértelműen a DK elnökének tervei szerint alakul, a baloldal azért támadja a járvány elleni védekezést, mert ettől remél politikai hasznot. Az otthonteremtési kedvezményeknek köszönhetően aktív ingatlan- és hitelpiacra számít a Duna House egész évben. Az idén utoljára kénytelen az adóhatóság hathatós segítsége nélkül elkészíteni áfabevallását az a 70 ezer vállalkozás, amely csütörtökig teljesítheti éves áfabevallási kötelezettségét - közölte Tállai András. Ezeket a cégeket jövőre már az adóhatóság segíti az egyik legbonyolultabb adózási kötelezettség teljesítésében azzal, hogy megküldi nekik a bevallás kiajánlott tervezetét - mondta a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Elkezdődött a Székesfehérvár-Börgönd repülőtér fejlesztésének tervezése, ahol a jövőben sport- és üzleti célú nyilvános polgári kisrepülőtér valósul meg, valamint a repülőtérhez kapcsolódóan ipari parki terület létesül. A koronavírus-járvány és a leküzdésére hozott korlátozó intézkedések miatt idén nem szerveznek tömegrendezvényt a székely szabadság napja alkalmából Marosvásárhelyen - közölte a Marosszéki Székely Tanács. A világon több mint 111 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,4 millió, a gyógyultaké 62,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Szlovákia mégis vásárol a koronavírusos betegség elleni Szputnyik V orosz oltóanyagból - jelentette be Igor Matovic miniszterelnök. Romlanak a koronavírus-járvány mutatói Csehországban, a kormány ezért elhalasztotta az üzletek korábban hétfőre jelzett megnyitását és megkérdőjeleződött az iskolák március elsejére tervezett részleges megnyitása is. Ukrajnában a járvány kezdete óta elhunytak száma meghaladta a 25 ezret. A brit kormány célkitűzése az, hogy július végére a teljes felnőtt lakosság megkapja a koronavírus elleni oltást - közölte Boris Johnson miniszterelnök. Éles lőszerrel lőttek a rendőrök a junta ellen tüntetőkre a mianmari Mandalajban, két tiltakozó meghalt, húszan megsebesültek - közölték a mentőszolgálat munkatársai. Josep Borrell, az Európai Unió kül-és biztonságpolitikai főképviselője felszólította szombaton a mianmari hatóságokat, hogy azonnal vessenek véget a civilek elleni erőszaknak. Helyben hagyta a moszkvai városi bíróság azt az alsóbb szintű határozatot, amely letöltendőre változtatta az Alekszej Navalnij ellenzéki politikusra korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztést az úgynevezett Yves Rocher-ügyben. Egy iszlám terrorizmust életető rapper letartóztatása miatt törtek ki zavargások Spanyolországban. A 33 éves férfi az ETA baszk és az Al-kaida radikális iszlamista terrorszervezetet magasztalta. A rapper mellé állt a Soros György-féle Amnesty International jogvédő szervezet spanyol irodája is. Ismeretlenek megrongálták a Lengyelország szent vértanúiról elnevezett częstochowai templomnál álló Szűz Mária-szobrot. A Szűzanya mindkét kezét letörték és a talapzathoz dobták. Három ember meghalt, miután tűzharc tört ki egy külvárosi fegyverboltban az Egyesült Államok déli részén, New Orleansban - közölte a helyi rendőrfőnök. A rendkívüli hideg miatt áram- és vízhiány van Texasban, az amerikai elnök katasztrófahelyzetet hirdetett. Hét emberre átterjedt Dél-Oroszországban az típusú új madárinfluenza - jelentette ki Anna Popova tisztifőorvos, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet vezetője. Ismeretlen eredetű olajfolt szennyezte be Izrael teljes földközi-tengeri partvonalát - jelentette a helyi média. Szabadon engedte a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája azt a budapesti orvost és társát, akik a gyanú szerint koronavírusos betegségben szenvedőknek szánt gyógyszerekkel kereskedtek. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség fellebbezést jelentett be. Március 1-jén éjfélig rendezniük kell az első díjrészletet azoknak a gépjármű-tulajdonosoknak, akik január 1-jével új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötöttek. A 90 kilogrammos Tóth Krisztián bronzérmet szerzett a cselgáncsozók tel-avivi Grand Slam-viadalán. Férfi vízilabda, felkészülési mérkőzés: Magyarország - Szerbia 10:13 Labdarúgó NB I: ZTE FC - Újpest FC 3:0; MOL Fehérvá FC - Diósgyőri VTK 1:3; Ferencvárosi TC - Budapest Honvéd 1:0 Női kézilabda Európa-liga: Siófok KC - Fleury Loiret (francia) 29:28; Váci NKSE - Zvezda Zvenyigorod (orosz) 29:30 Női kézilabda NB I: Hungast Szombathelyi KKA - Érd 27:29 Férfi kézilabda NB I: Ferencvárosi TC - Sport36-Komló 23:26; Orosházi FKSE-Linamar - Telekom Veszprém 23:36 Jégkorong Erste Liga: Gyergyói Hoki Klub - FTC-Telekom 0:4; Opten Vasas HC - Titánok 7:2