Tűzfalcsoport: Soros sorozatos támadásai a kereszténység ellen

Hogy mi vezérli a kereszténység elleni harcában? A Tűzfalcsoport nevű blog szerint, a kérdésre viszonylag egyszerű válasz adható: mivel a nyugati civilizáció és kultúra javarészt a kereszténységben gyökerezik, ezt alá kell ásnia ahhoz, hogy globalizációs törekvéseit keresztülvigye és létrehozzon egy teljesen homogén, határok nélküli világtársadalmat. Nézzünk, hogyan teszi ezt.

Ahhoz képest, hogy ateistának vallja magát, egészen sokat adományoz „keresztény” csoportoknak és célokra. Nem mintha érdekelné az evangélium terjesztése, a szegények megsegítése vagy egyéb keresztényi cselekedet, sokkal inkább „belülről” akarja megváltoztatni a keresztények és az egyházak nézeteit. Az általa támogatott keresztény csoportok csak nevükben tartalmazzák a krisztusi hit nyomait, sokkal inkább progresszív nézeteket vallanak, amelyek terjesztéséhez nem okoz gondot nekik a bibliai tanítások kiforgatása sem. Úgy tűnik, neki(k) tényleg semmi sem szent.

Természetesen a “Haladás” megvalósításán és a keresztény tanok megváltoztatásán kívül profánabb céljai is voltak Sorosnak a progresszív keresztény csoportok támogatásával, mégpedig politikai célok. Az amerikai választásokon ugyanis a vallásos republikánusok jellemzően Trumpot támogatták, így az ő megosztásuk elsődleges szemponttá vált. A művelet nem jött be, ugyanis tavaly, 2018 őszén többet lebuktattak a haladó keresztény szervezetek közül, így történt ez a radikális marxista Jim Wallis vezette Sojourners esetében is, ugyanis Wallis tagadása ellenére kiderült, hogy pár év alatt több millió dollárt kaptak a milliárdos spekuláns szervezeteitől.

Egy másik Soros által támogatott „keresztény” szervezet, a Faith In Public Life (FPL), amely rendszeresen kiáll az abortuszokat végző és az abortált magzatokkal kereskedő Planned Parenthood mellett, több nyugalmazott püspököt is megnyert az ügyének és így együtt promotálják a művi vetélést. A szervezet vezetője, Jennifer Butler női lelkész az ENSZ-ben is kiállt abortuszpárti nézetei mellett.

Egy WikiLeaks által kiszivárogtatott email szolgál bizonyítékul arra, hogy Ferenc pápa 2015-ös amerikai látogatását is megpróbálta befolyásolni Soros: 650.000 dollárt fektetett be az esemény kapcsán többek között azért, hogy „meggyőzzenek püspököket” arról, hogy bizonyos progresszív üzeneteknek hangot adjanak a pápa előtt. Az összeg felhasználásakor szerepet játszott az is, hogy az amerikai katolikus egyház figyelmét a „társadalmi igazságtalanságokra és elnyomásra fókuszálják”.

Az egyik legjelentősebb eredmény, amit „keresztény” szervezetek segítségével el tudott érni Soros, az az abortusztilalom megszüntetése volt Írországban, egy hagyományosan katolikus országban. Az ír népszavazás eredménye tökéletesen beleillik Sorosnak a katolikus egyház, hit és erkölcs ellen folytatott küzdelmébe. Egy belső, nők jogait érintő hároméves (2016-2019) stratégia szerint eleve az volt Sorosék terve, hogy Írországban megváltoztassák a szigorú abortusz-szabályozást, mondván, ha ott sikerrel járnak, más katolikus országokban is alkalmazhatják a bevált gyakorlatot. „Mivel az egyik legszigorúbb abortusz-szabályozása Írországnak van, ha ott nyerünk, más erősen katolikus európai országokra is hatással lehet, például Lengyelországra, és bizonyítékul szolgálhat arra, hogy a változás még ilyen konzervatív helyeken is lehetséges” – szerepel a dokumentumban. A cél eléréséhez felhasználták a Catholics for Choice „katolikus” szervezetet is.

Világos, hogy a kereszténység, mint a világ legüldözöttebb vallása, folyamatos támadások alatt áll: ennek oka egyszerűen az, hogy egyértelmű, lefektetett erkölcsi szabályokat tartalmaz a krisztusi tanítás, amik akadályt jelentenek a progresszív, életellenes, szabados világnézet terjesztésében. Vigyázni kell tehát a „hamis prófétákkal”, a magukat kereszténynek nevező, Soros által támogatott szervezetekkel, melyek legfőbb célja az egyház aláásása.

Tűzfalcsoport