Tűzfalcsoport: Korábbi ENSZ-főbiztos a Soros-katonák között

Az ENSZ és Soros összefonódása azonban nem csak ezen a területen tetten érhető.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Soros György Nyílt Társadalom Alapítványának több tucatnyi vezetője visel, vagy viselt korábban magas tisztséget az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosságában – derül ki a tőzsdespekuláns zászlóshajójának honlapján írtakból. A milliárdos káderei között egy korábbi főbiztos is szerepel, így nem csoda, hogy az ENSZ-szervezetek a liberális Soros-agenda mentén folyamatosan támadják a nemzeti szuverenitás talaján álló országokat, köztük hazánkat.

Nem meglepő, hogy az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága (OHCHR) rendszeresen beavatkozik az önazonosságukat, a nemzeti szuverenitásukat védelmező országok belügyeibe, hiszen a szervezet számos vezetője – egészen a főtitkári szintig – a Soros-hálózatban is magas tisztségekben tevékenykedik. Kate Gilmore például – aki 2015 decembere óta tölti be az OHCHR főképviselő-helyettesi tisztségét – korábban a tőzsdespekuláns egyik legfontosabb jogvédő szervezetének, az Amnesty Internationlnek (AI) egy évtizedig volt a főtitkárhelyettese. Az év elején a „civil szervezet” londoni irodájának két dolgozója öngyilkossága nyomán folytatott vizsgálat arra jutott, hogy az AI munkakultúrája mérgező volt, számos dolgozójukat ért megszégyenítés, zaklatás, valamint, faji és szexuális irányultságtól függő szegregáció, de az is nagy port kavart, hogy a szervezet számos vezetője, – köztük Gilmore – indokolatlanul magas, több százezer fontra rúgó végkielégítést zsebelt be leköszönésekor. A főbiztosság kettővel ezelőtti vezetője, Navanethem Pillay pedig szintén egy Soros György által támogatott nőjogi szervezet, az Equality Now alapító tagja.

Az említett vezetőkön kívül közel félszáz olyan vezető beosztású munkatársa van Soros Nyílt Társadalom Alapítványának (OSF), akik a szervezet honlapján megadott adatok szerint eközben, vagy korábban az ENSZ-nél is tevékenykedtek. Michael Pan például különleges tanácsadóként működik a hálózat igazgatóságán, ezt megelőzően pedig az ENSZ-főtitkár hivatalában látott el hasonló feladatkört, de politikai konzultánsként is szerepelt a világszervezet jogi részlegénél. Érdemes megjegyezni, hogy Pan az Obama-adminisztráció nemzetbiztonsági tanácsában is vezető beosztásban működött, de emellett az amerikai hadsereg helyettes vezérkari főnöke is volt. Írásait ugyanakkor például a balliberális lapként számontartott New York Times közli rendszeresen.

Nazia Hussain jelenleg az alapítványbirodalom regionális igazgatója az ázsiai–csendes-óceáni térségben, de a Soros-hálózat migrációt és a bevándorlók integrációját zászlajára tűző Initiative for Europe elnevezésű programját is menedzselte. Korábban Hussain az ENSZ emberi jogi tisztviselőjeként is tevékenykedett különböző válságrégiókban – köztük Koszovóban és Afganisztánban. Utóbbi országgal kapcsolatban egyébként az Amnesty berkein belül is végzett kutatásokat 2004-2005-ben. Az már csak hab a tortán, hogy a migráció elősegítése mellett elkötelezett aktivista a szintén Soros-gründolású Független Újságírás Programnak (PIJ) is volt a társelnöke.

Szintén az ENSZ-ben edződött Francois Crepeau, az OSF Nemzetközi Migrációs Kezdeményezésének az igazgatósági tanácsadója. A liberális kanadai 2011 és 2017 között működött a világszervezet különleges előadójaként felváltva járta az EU külső határain fekvő országokat és konzultált a brüsszeli intézményekkel, valamint készített jelentéseket egyebek mellett a bevándorlók jogainak védelméről – például a migránsokat a határzónákban történő elzárásukkor ért sérelmekről -, emellett olyan progresszív témákban is megmutatta oroszlánkörmeit, mint a klímaváltozás. Ennél is színesebb szakmai portfóliót mondhat magáénak Julia Lukomnik, aki jelenleg az OSF közegészségügyi programjának felelőse. Egy 2014-es ENSZ-es fejlesztési program égisze alatt Lukomnik az uruguayi transznemű és a szexmunkás közösségek egészségügyi és gazdasági helyzetének javításán, valamint társadalmi integrációjuk elmélyítésén dolgozott az ottani kormányzattal karöltve.

A fent leírt összefonódások fényében látható tehát, hogy az ENSZ – és azon belül a világszervezet emberi jogi főbiztossága – liberális, migrációpárti agendának megfelelően igyekszik átalakítani a nemzetállamokat. Figyelemre méltó, hogy az OHCHR sem tagadja politikai töltetű törekvéseit, hiszen a saját honlapjuk szerint abban látják küldetésüket, hogy elsősorban kormányokat, törvényhozási rendszereket, és egyéb nemzeti intézményeket vegyenek célba. Mint ismert, az OHCHR hazánk mellett több szuverenitásához ragaszkodó államot - például az Amerikai Egyesült Államokat, Izraelt és Csehországot - is bírált. A főbiztosság Donald Trump amerikai elnököt rasszistának nevezte, a hivatalban lévő cseh államfőt, Milos Zemant pedig "nyilvános idegengyűlölő és iszlámellenes kijelentések” tételével vádolta. Idén márciusban egy több száz oldalas jelentésben állítólagos emberiség elleni bűncselekményeket róttak fel Izrael vezetésének, amelyeket szerintük a “Visszatérés Menete” elnevezésű tüntetések kezelésekor követtek el. Az említett vezetők kivétel nélkül visszautasították a vádakat, rámutatva az OHCHR ferdítéseire és hatásköri túllépéseire. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tavaly februárban lemondásra szólította fel Zeid Raad al-Husszeint, miután a jelenlegi főbiztos rasszizmussal és idegengyűlölettel vádolta meg Orbán Viktor, magyar kormányfőt.

Tűzfalcsoport