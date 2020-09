Tűz ütött ki egy menekülttábor közelében a görögországi Számosz szigetén

726 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 13 879-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt négy idős, krónikus beteg, a halottak száma 646 fő, 4130-an már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 9103 fő. Az aktív fertőzöttek 43%-a, az elhunytak 58%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 306 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 17-en vannak lélegeztetőgépen. Sohasem volt ilyen gyors vakcinafejlesztés, mint most - jelentette ki az ELTE egyetemi tanára Magyarország élőben című műsorunkban. Kacskovics Imre immunológus közölte: az jelenlegi legelőrehaladottabb vakcinát több éve tesztelik, a koronavírus kapcsán már több tízezer embert beoltottak ezzel az új típusú készítménnyel. A járványok egyharmada a Föld-használat változásához köthető - hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök a XVII. Országos Felsőoktatási és Környezettudományi Diákkonferencia ünnepségére küldött videóüzenetében. Az államfő kiemelte: egy világjárvány kialakulása a gyorsan bekövetkező egészségügyi válságon túl gazdasági, munkaerő-piaci, költségvetési és társadalmi válságot is előidéz fejlett és fejlődő országokban egyaránt. Nem csak a diákoknak, de a tanároknak is kötelező a lázmérés az iskolába való belépéskor - mondta Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelési államtitkára. Továbbra is menekül a Bíró Lászlóval kapcsolatos kérdések elől az ellenzék. Szabó Tímea nem válaszolt arra a kérdésre, hogy pártjának mekkora antiszemitizmus fogadható el. A Párbeszéd társelnöke nácimosdatással vádolja a Hír Tv-t, ugyanakkor az általuk is támogatott Bíró Lászlót nem ítélte el antiszemita megnyilvánulásai miatt. Nem demokratikus és tisztességtelen az MSZP tisztújítási folyamata, ezért nem méreti meg magát Mesterházy Attila. A politikus az ATV-ben elmondta, több közelmúltbeli esemény is azt mutatja, hogy szándékosan akarták ellehetetleníteni az indulását. Mesterházy Attila ezek közé sorolta a párt Pest megyei szervezetének feloszlatását, és a megszokottól eltérő voksolási rendszer használatát. Közölte: az állandóan változó feltételekkel szemben csak úgy tud tiltakozni, ha nem indul az elnöki tisztségért. Tizennyolcas karikát festett a budapesti Toldi mozi bejárata elé a főváros „homoszexuális propagandája” ellen tiltakozva Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke. Több mint egymillió ember látta az Igazság, erő, felemelkedés – együtt tesszük naggyá a Kárpát-medencét! című videót - mondta az Alapjogokért Központ igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. A kisfilm kapcsán számos negatív kritika érte a központot, Szánthó Miklós ezekre úgy reagált: sajnálja, hogy a balliberális oldalon egyesek képtelenek megélni a saját magyarságukat. A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke szerint azok vádolják rasszizmussal és antiszemitizmussal Magyarországot, akik semmibe veszik Európa őslakosságát, és saját nézeteiket akarják ráerőltetni. A fizetési moratórium lejárta után a sérülékeny jövedelmi helyzetű adósokra fókuszáló, célzott, átmeneti és átlátható megoldást javasolt Fábián Gergely, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója a Portfólió hitelezési konferenciáján. Jól vette az építőipar a koronavírus-járvány első hullámának akadályait, és felkészülten áll a második hulláma előtt, a szaktárca javaslatai elkészültek - mondta Boros Anita, az ITM államtitkára. A tavaly ősszel meghirdetett országfásítási programban több mint 17 ezer hektárnyi új erdő telepítésére adtak be kérelmet a gazdák - mondta Szentpéteri Sándor, az Agrárminisztérium erdőkért felelős helyettes államtitkára. Budapest Fellowship címmel Közép- és Kelet-Európával foglalkozó fiatal amerikai kutatók és szakemberek számára indított tízhónapos magyarországi programot a Mathias Corvinus Collegium és a The Hungary Initiatives Foundation. November elsejével távozik posztjáról David Cornstein, az Egyesült Államok budapesti nagykövete - jelentette be maga a diplomata a nagykövetség honlapján. Új Közel-Kelet születik - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek, illetve Bahrein közötti békemegállapodás aláírási ceremóniájának megnyitóján a Fehér Házban. Szijjártó Péter egyedüli uniós külügyminiszterként részt vett Izrael és az Egyesült Arab Emírségek, valamint Bahrein közötti békemegállapodás aláírási ceremóniáján Washingtonban. Magyarországot, a magyar kormányt, a magyar miniszterelnököt egyértelmű tisztelt, nagyrabecsülés és támogatás övezi a Fehér házban - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország támogatja az Egyesült Államok erőfeszítéseit a közel-keleti béke megteremtése érdekében, ez rendkívül fontos ügy azért is, mert a térség stabilitása szorosan összefügg Európa biztonsági helyzetével – mondta Szijjártó Péter Washingtonban. A magyar és az osztrák kormány hasonló eszközökkel és intézkedésekkel védekezik a koronavírus-járvány ellen - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Bécsben. Visszaküldte a parlamentnek Klaus Iohannis román elnök azt a törvényt, amely június 4-ét, a trianoni békeszerződés évfordulóját ünnepnappá nyilvánítaná. Megkezdődött a Szláv Testvériség fedőnevű orosz-fehérorosz hadgyakorlat első szakasza Fehéroroszországban. Már 29,4 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 933 ezer, a gyógyultaké pedig 19,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Változatlanul gyors ütemben terjed a koronavírus-járvány Ukrajnában, egy nap alatt csaknem háromezer új beteget regisztráltak, velük együtt a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma már megközelítette a 160 ezret. Nem várható a következő hetekben, hogy csökken az igazolt fertőzöttek napi száma Csehországban, valószínűbb a növekedés - jelentette ki Roman Prymula tudományért és egészségügyi kutatásokért felelős cseh kormánybiztos. Mintegy másfél hete erősödik a koronavírus-járvány terjedése Belgiumban, az elmúlt hét folyamán az újonnan fertőzöttek átlagos napi száma 746-ra emelkedett. Spanyolországban az elmúlt 24 órában 3022 új fertőzöttet regisztráltak, a járvány következtében egy nap alatt 156-an hunytak el. Indiában egy nap alatt újabb 83 ezer emberről bizonyosodott be, hogy koronavírussal fertőzött, eddig már csaknem ötmillióan kapták el a betegséget, a halottak száma 80 ezer fölé emelkedett. Szuga Josihidét választották meg kormányfőnek a japán parlament alsóházában, ahol a kormányzó Liberális Demokrata Pártnak többsége van. Tűz ütött ki egy menekülttábor közelében a Görögországhoz tartozó Számosz szigetén, egy héttel azután, hogy porig égett a Leszbosz szigeti Moria menekülttábor, a tűzoltóknak azonban ezúttal sikerült megfékezniük a lángok terjedését. A görög rendőrség elfogott öt gyanúsítottat, akiknek a hatóságok szerint közük volt ahhoz, hogy a múlt héten porig égett a moriai menekülttábor a görögországi Leszbosz szigetén - jelentette be az athéni kormány. Egy kaliforniai fellebbviteli bíróság döntése értelmében az amerikai kormány kiutasíthat egyes, eddig védettséget élvező migránsokat az Egyesült Államok területéről. Robbantásos merényletet követtek el Bagdadban brit diplomáciai járművek ellen, ám senki sem sebesült meg - közölték iraki tisztségviselők. Az izraeli légierő csapást mért gázai övezeti célpontokra - mondták el szemtanúk, miközben Izrael déli részén megszólaltak a palesztin rakétatámadások veszélyére figyelmeztető szirénák. Kómába esése óta először osztott meg üzenetet az Insragramon Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus. Navalnij szóvivője közölte, hogy a politikus haza akar térni. Éhen halt 52 rab a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén található Bunia város börtönében. Jogerősen két év börtönre ítélt a Kiskunhalasi Járásbíróság egy ukrán férfit, aki öt szír migránst akart Ausztriába juttatni, de Kiskunhalason elfogták. Egy miskolci ingatlan udvarán holtan találtak egy középkorú férfit. A helyszíni szemle adatai alapján a férfi bűncselekmény áldozata lett. Leszállítják a Volánbusz Zrt. járműveiről és a MÁV vonatairól azokat az utasokat, akiken nincsen maszk - közölte a Volánbusz Zrt. Női kézilabda NB I: Siófok KC - Alba Fehérvár KC 42:20 A MOL Fehérvár labdarúgócsapatában egy játékosnak pozitív lett hozott a koronavírustesztje. A Magyar Tenisz Szövetségnek 1,1 milliárd forintot kell visszafizetnie az államnak elszámolási hiányosságok miatt.