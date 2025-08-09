Keresés

2025. 08. 09. Szombat Emőd napja
Tűz ütött ki a córdobai mecset-katedrálisban

2025. augusztus 09., szombat 19:54 | MTI

Tűz ütött ki a világörökség részét képező, 1984 óta az UNESCO által védett dél-spanyolországi córdobai mecset-katedrálisban péntek este, amit egy seprőgép okozhatott, amely a műemlék belsejében lévő Almanzor-kápolnában állt - közölte szombaton újságírókkal a város polgármestere.

  • Tűz ütött ki a córdobai mecset-katedrálisban

José María Bellido elmondta, hogy bár a tűz a műemlék több részét érintette, a városi tűzoltóság három egysége gyors beavatkozásának köszönhetően a lángokat sikerült eloltani, és "nem történt katasztrófa". Az oltási munkálatokban részt vevő egyik tűzoltót hőguta miatt el kellett szállítani a helyszínről, állapotáról egyelőre nincs több információ. A polgármester kifejtette, hogy a három tűzoltóegység a templom külső részén, belsejében és a tetőn is dolgozott, ahol együttműködtek a helyszínen zajló felújítási munkálatokat végző munkásokkal, akik a tűz kitörésének hírére tértek vissza a mecset-katedrálishoz.

Demetrio Fernández nyugalmazott püspök az újságíróknak elmondta, hogy a tűz helyi idő szerint körülbelül este kilenc óra 15 perckor keletkezett az Almanzor-belsőben, a Keresztelőkápolna és a Szentlélek-kápolna között. A lángok gyorsan átterjedtek a tetőre, ami riadalmat keltett a környéken. Fernández méltatta a tűzoltók munkáját, kiemelve, hogy "a tűz nagy erővel tört ki a műemlék belsejében, ezért a tűzoltók hatékony beavatkozásának döntő szerepe volt".

Ez volt a harmadik tűzeset a több mint ezeréves mecset-katedrális történetében, a mostanit megelőzően 1910-ben és 2001-ben csaptak fel lángok a műemlék épületben.

Córdoba a mórok székhelye volt uralmuk idején, és ottani mecsetjük a legnagyobb és legimpozánsabb volt Európában. Eredetileg 785-ben épült, majd a 10. században több bővítésen esett át. A mór uralom alóli felszabadulás (reconquista) után a 13. században katolikus székesegyházzá alakították át. A katedrális Spanyolország egyik legismertebb látványossága, amelyet tavaly több mint kétmillióan látogattak meg. A tűz eloltása után szombaton ismét megnyitották az érdeklődők előtt.

MTI

Magyar Péter elnémíttatta a Fidesz képviselőjét Kecskeméten + videó

Mentős és a férje halt meg egy balesetben Fejér vármegyében

Parajdi katasztrófa: Leleplezték a bűnösöket, akik tétlenül nézték a tragédia közeledtét

Háború Ukrajnában

