Külföld

Tűz pusztít több nyugat-balkáni országban

2025. augusztus 12., kedd 09:18 | Mti
Tűz nyugat-balkán

Horvátországban és Montenegróban komoly tüzek pusztítanak, a lángokat napok óta nem tudják megfékezni, Észak-Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában pedig folyamatosan oltják a helyenként felbukkanó tüzeket.

A horvát közszolgálati televízió (HRT) beszámolója szerint a tengerparton óriási tüzek tombolnak, főleg Split és Omis közelében. A lángok a lakóházakat veszélyeztetik, és a közlekedés is leállt a két település között.

Montenegróban Canj és Bijelo Polje közelében a legveszélyesebb a helyzet, a tűzoltók a környező országokból kaptak segítséget. A főváros, Montenegró külterületein néhány családot evakuálni kellett, mert a tűz a házak közelébe ért.

Észak-Macedóniában augusztus 31-ig meghosszabbították a tűzveszély miatt kikiáltott rendkívüli helyzetet, így nemcsak tüzet gyújtani, hanem kirándulni is tilos az erdős területeken.

A nyugat-balkáni országok mindegyikét érinti a jelentős hőhullám, amely Bosznia-Hercegovinában, Észak-Macedóniában és Albániában 40-42 Celsius-fokos hőmérséklettel járt.

 

A meteorológiai jelentések szerint a hőhullám legalább augusztus közepéig tart, a hőmérséklet pedig tartósan 35 Celsius-fok felett lesz. Az egész térségben riasztás van érvényben.

Az osztrák gazdaság recesszióban: csak a közszolgáltatások mutatnak növekedést

Az osztrák gazdaság recesszióban: csak a közszolgáltatások mutatnak növekedést

 Az osztrák gazdaság továbbra is nehéz helyzetben van: a feldolgozóipar recesszióban maradt, a villamos energia árának harmadával való emelkedése pedig az inflációt az euróövezet átlaga fölé tolta. A Wifo legfrissebb jelentése szerint egyedül a közszolgáltatások és a kapcsolódó szektorok mutatnak növekedést, miközben a vállalati hangulat kismértékű javulása ellenére a pesszimizmus dominál.
