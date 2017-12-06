2017. december 6.,
szerda, Miklós napja

Tűz pusztít Kaliforniában

Hír TV

2017. december 6., szerda 08:11, frissítve: szerda 08:13

Erős szél táplálta erdő- és bozóttüzek tombolnak Kaliforniában. Ventura megyében már legalább 150 épület vált a lángok martalékává. A tűz 126 négyzetkilométernyi területet perzselt fel Los Angelestől 140 kilométerre északnyugatra. Több mint ezer tűzoltó próbálkozik az oltással, egyelőre kevés sikerrel. A hatóságok legkevesebb egy halottról és kitelepítettek ezreiről beszélnek. Kalifornia kormányzója szükségállapotot hirdetett ki a 850 ezer lakosú Ventura megyére, az embereknek fel kell készülniük az evakuálásra.

Hír TVvissza a címlapra
KaliforniabozóttűzerdőtűzEgyesült Államok

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Simicska: Azt mondtam, hogy akkor itt „closing”

2

Hír TV

„Orbán egy inkompetens, primitív ember”

3

Hír TV

Virágzik a nyugdíjbiznisz

4

Hír TV

Nárcisztikus, megalomán: Orbánt ekézik a tengerentúlról

5

Hír TV

Napirend előtt Szél Bernadettnek: „Ön sosem képes befogni a száját”

6

Hír TV

Kettős halál egy buszbalesetben