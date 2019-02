TOVÁBBI ELLENZÉKI KÉPVISELÕK ESETÉBEN IS HELYBENHAGYTA A MENTELMI BIZOTTSÁG KÖVÉR LÁSZLÓ KORÁBBAN KIRÓTT BÜNTETÉSÉT A DECEMBERI ESEMÉNYEK MIATT. AZ ORSZÁGGYÛLÉS FELMENTETTE DEMETER MÁRTA LMP-S KÉPVISELÕT BIZOTTSÁGI TAGSÁGA ALÓL HÉTFÕN. AZ ELLENZÉKI PÁRTOK KÉPVISELÕI KÖZÖSEN KERESTÉK FEL AZ ESZTERGOMI SUZUKI-GYÁRAT HÉTFÕN, HOGY A "RABSZOLGATÖRVÉNY" ELLEN TILTAKOZZANAK. A MAGYAR SUZUKI ZRT. NEM TERVEZI A TÚLÓRÁK SZÁMÁNAK NÖVELÉSÉT AZ ESZTERGOMI GYÁRBAN KÖZÖLTE A CÉG KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA. FIDESZ: FELHÁBORÍTÓ, HOGY AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕK A FIZETÉSÜKET FELVESZIK, DE A PARLAMENTBE NEM JÁRNAK BE ÉS NEM DOLGOZNAK. ALAPJOGOKÉRT KÖZPONT: AZ ELLENZÉK ZSÁKUTCÁBA TERELTE MAGÁT M1. NOVÁK KATALIN: A FÉRFIAK, AZ ÖZVEGYEK ÉS AZ ELVÁLTAK IS IGÉNYBE VEHETIK A FIATAL HÁZASOK GYERMEKVÁLLALÁSI TÁMOGATÁSÁT. A KISKERESKEDELEM IS NYER A CSALÁDVÉDELEMMEL MAGYAR NEMZET. ZSIDÓZÓ VICCEKEN NEVETETT JAKAB PÉTER EGY MOST ELÕKERÜLT VIDEOFELVÉTEL SZERINT. A PARLAMENTI KÉPVISELÕVÉ VÁLASZTOTT JOBBIKOS POLITIKUS NEMRÉG ÉPP AZÉRT TILTAKOZOTT, MERT EGY TÉVÉMÛSORBAN LEZSIDÓZTÁK. A ZSIDÓ NÕ MEGVERÉSÉVEL HENCEGÕ SZÁVAY ISTVÁN HELYÉRE ZSIDÓKAT LISTÁZÓ POLITIKUST, BENCSIK JÁNOST JELÖLI A JOBBIK MANDINER.HU. ÖSSZEFOGNA A MIÉP-PEL A MI HAZÁNK MOZGALOM, AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS AZ EP- ÉS AZ ÕSZI HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOKRA SZÓLNA MAGYAR NEMZET. SZIJJÁRTÓ IZRAELBEN: MAGYARORSZÁG ÉS IZRAEL SZOROS SZÖVETSÉGES A BIZTONSÁGI ÉS GAZDASÁGI EGYÜTTMÛKÖDÉS TEKINTETÉBEN. ORBÁN VIKTOR: KÜLGAZDASÁGI KÉPVISELETET NYIT MAGYARORSZÁG JERUZSÁLEMBEN. MEGÁLLAPODTAK AZ EU INTÉZMÉNYEI AZ ÚJ NEHÉZGÉPJÁRMÛVEK SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRÕL. MINTEGY 100 AUSZTRIAI SZÁRMAZÁSÚ KÜLFÖLDI ISZLÁM ÁLLAM-HARCOS TARTÓZKODIK HÁBORÚS TERÜLETEN IRAKBAN ÉS SZÍRIÁBAN OSZTRÁK TERRORELHÁRÍTÁS. NEMZETKÖZI KÜLÖNBÍRÓSÁGOKAT KÖVETELNEK A SZÍRIAI KURDOK A KÜLFÖLDI DZSIHADISTÁK ELLENI ELJÁRÁSOKHOZ. STEPHEN BARCLAY: A HÉTEN FOLYTATÓDNAK A TÁRGYALÁSOK A RENDEZETLEN BRIT KIVÁLÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN. 40 ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓT TALÁLTAK A HORVÁT HATÓSÁGOK A BOSZNIAI HATÁRHOZ KÖZELI GRACAC KÖZELÉBEN EGY SZLOVÉN RENDSZÁMÚ KAMIONBAN. AZ EU ÚJABB SZANKCIÓKAT FONTOLGAT OROSZORSZÁG ELLEN A KERCSI-SZOROSBAN TÖRTÉNT INCIDENS MIATT MONDTA AZ EU BIZTONSÁGPOLITIKAI FÕKÉPVISELÕJE. AZ UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER SZERINT OROSZORSZÁG TÜZELI A FIATALOK KLÍMATÜNTETÉSEIT EURÓPA-SZERTE. HÁROM ÉVEN BELÜL BEZÁRJA A HONDA ANGLIAI GYÁRÁT BBC, SKYNEWS. KALIFORNIA ÉS 15 TAGÁLLAM PERT INDÍTOTT A TRUMP-KORMÁNYZAT ELLEN A RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT MIATT. TÖBB AMERIKAI NAGYVÁROSBAN TÜNTETTEK A RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT KIHIRDETÉSE ELLEN. A KURD-ARAB ERNYÕSZERVEZET FELKÉRTE WASHINGTONT, HOGY NE VONJON KI MINDEN KATONÁT SZÍRIÁBÓL. NICOLÁS MADURO VENEZUELAI ELNÖK KUBA BÁBJA - JELENTETTE KI DONALD TRUMP. NICOLÁS MADURO: 300 TONNA HUMANITÁRIUS SEGÉLYT VÁRNAK VENEZUELÁBA OROSZORSZÁGBÓL. KÉT TEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE AZ M1-ES AUTÓPÁLYA HEGYESHALOM FELÉ VEZETÕ OLDALÁN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. HÉT ÉV SZABADSÁGVESZTÉST KAPOTT EGY GYÕRI FÉRFI GYERMEKPORNOGRÁFIA ÉS SZEXUÁLIS VISSZAÉLÉS MIATT. POLGÁRMESTERI HIVATAL: MISKOLCON ELRENDELTÉK A SZMOGRIADÓ RIASZTÁSI FOKOZATÁT. DRÁGULNAK AZ ÜZEMANYAGOK: 5-5 FORINTTAL EMELKEDIK A BENZIN ÉS A GÁZOLAJ ÁRA SZERDÁN.